NK Osijek održao je press konferenciju i predstavio nova pojačanja. Potpisali su Kristian Fućak (23) i Mihajlo Baić (19). Trener Osijeka Nenad Bjelica predstavio ih je.

- Kristijan je nešto stariji od Baića, ali je s 23 godine i dalje mlad igrač. Sretni smo što su s nama. Kristian će biti u prvoj momčadi, a Mihajlo će trenirati s prvom momčadi, a minute u početku skupljati kroz drugu. Vodimo računa o klupskoj budućnost, vjerujem da će nam ovi igrači donijeti puno zadovoljstva u sljedećim mjesecima i godinama, obojica imaju višegodišnje ugovore - rekao je Bjelica u uvodu.

Fućak je došao iz drugoligaša Orijenta. Polusezonu je završio sa šest golova i sedam asistencija.

- Kristiana smo zapazili prije godinu dana na jednoj pripremnoj utakmici u Poreču. Igrao je tad lijevo krilo. Radi se o polivalentnom igraču. Njegovim dovođenjem zatvorili smo jedno mjesto u momčadi. Postoji mogućnost da dovedemo još jedno krilo ili napadača.

'Volim Rijeku, ali...'

Riječ je dobio i Fućak.

- Došao sam iz druge lige u ovakav klub. Pokušat ću što prije doći do statusa koji trener očekuje, dat ću sve od sebe da opravdam povjerenje. Konkurencija? To su sve jako dobri igrači. Najviše mi je drago što imam trenera poput Bjelice, uz njega ću napredovati kao igrač - rekao je Kristian pa dodao:

- Idealna pozicija? Da ste me pitali prije šest mjeseci, rekao bih da je to krilo. U Orijentu sam u međuvremenu počeo igrati špicu i to mi sad više odgovara, volim biti bliže golu.

Za Kristiana se borila i Rijeka?

- Ne bih u to ulazio. Volim Rijeku jer sam iz Rijeke, tamo sam odrastao, ali kad je stigla ponuda Osijeka, nisam se premišljao. Ne bih ulazio u to je li bolje posložena Rijeka ili Osijek.

'Nisam trebao ići u Zvezdu'

Presretan zbog dolaska u Osijek je i Baić.

- Osjećaj po potpisu bio je izvanredan, da ću dobiti čast da treniram s takvim momcima, oduševljen sam. Sad je sve na meni - rekao je Baić pa se kratko predstavio:

- Počeo sam u Spartaku iz Subotice, u Čukaričkom sam bio najbolji strijelac kadetske lige, ali i srpske reprezentacije. Dobio sam sa 16 godina poziv Crvene zvezde, ponudili su mi profesionalni ugovor, ali to se nije pokazalo dobrim potezom. Trebao sam ostati u Čukaričkom.

Bjelica od njega puno očekuje, ali želi da se u početku kali kroz 2. HNL.

- Baiću je važno da igra u kontinuitetu. Ništa mu ne znači biti u prvoj momčadi i igrati svaku petu utakmicu u 1. HNL po 10-15 minuta.

'Vida? Nerealno!'

Osijek traži pojačanja na nekoliko pozicija.

- Imamo budžet koji možemo iskoristiti za dovođenje kvalitetnih igrača. Ako bude kakav igrač koji će dati dimenziju više, neka dođe. Što i da imamo par igrača viška, neka se tuku za poziciju.

"Bijelo-plavi" realizirali su i jedan inozemni transfer.

- Adrian Leon Barišić jučer je odletio za Rim iz Zagreba. Sutra ujutro bi se to sve trebalo ugovorno riješiti. Ide u Frosinone na posudbu. U ugovor o posudbi ugrađena je obavezna opcija otkupa ako Frosinone uđe u prvu ligu. Pri vrhu su Serie B. To je dobar potez za Barišića, kod nas nije bio startni stoper, a drugi rang talijanskog nogometa bolji je podražaj od Osijeka II i naše druge lige.

Domagoj Vida?

- Puno je bolje dovesti mlađeg igrača pa onda u budućnosti nešto i zaraditi. Dovođenje Vide je nerealno, to je igrač s visokim renomeom. Ako i bude išao iz Bešiktaša, mislim da će ići u klub puno višeg nivoa nego što je to Osijek - podvukao je Bjelica.