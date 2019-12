Bjelica s najjačom postavom na Rijeku! Šitum na lijevom boku

PETKOVIĆ NAJBOLJI

Bruno Petković (25) proglašen je najboljim igračem godine u izboru 'Kapetani biraju' t-portala. Najbolji igrač Dinama osvojio je prvo mjesto u izboru svih deset kapetana hrvatskih prvoligaša, tako prestižnu nagradu osvojio ispred Danija Olma i Mije Caktaša. Bruno Petković je od maksimalnih 100, dobio čak 76 bodova...

Dinamo tako treću godinu u nizu ima najboljeg igrača godine, prije reprezentativnog napadača ovom su se titulom okitili El Arbi Hilal Soudani (2017.) i Dani Olmo (2018.).

- Dolazak u Dinamo bila je jedna od prekretnica u mojem životu, po nekima čak i korak natrag, ali moj je menadžer inzistirao na toj ideji. Shvatio sam kako moram nešto promijeniti, znao sam da u Italiji više ne ide - kaže Bruno Petković, pa dodaje:

- Uvijek mi je bio cilj igrati za reprezentaciju, možda nisam vjerovao da će to tako brzo doći, ali sam oduvijek bio samouvjeren. Vjerovao sam da imam kapacitete za takve stvari, a uz puno rada i sportske sreće to mi se i poklopilo. Rekao bih, bilo je puno nepravdi tijekom moje karijere, sada mi se to vratilo na najbolji način.