Bjelica: Spartak je agresivan i organiziraniji od Fenerbahčea...

Dinamo je spreman za dvoboj s Trnavom, a modri su već odradili trening na stadionu Antona Malatinskog. Na službenoj press-konferenciji dan prije utakmice pojavili su se Nenad Bjelica i Damien Kadzior.

- Spartak je dobra i organizirana momčad, na domaćem travnjaku igraju agresivno, a imaju prilično iskusne ofenzivne igrače. Po mom mišljenju njihova je igra organiziranija od one Fenerbahčea ili Anderlechta, uvijek na terenu daju sve od sebe. Bit će to za nas teška utakmica, ali dat ćemo svoj maksimum, pa ćemo vidjeti kako će to završiti - rekao je Nenad Bjelica pa nastavio:

- Nije ugodno igrati pred praznim tribinama, nogomet se igra za ljude, a atmosfera sada neće biti normalna. Više volimo igrati pred navijačima, no ovo je bila odluka Uefe koju moramo poštovati. Osjetio sam nešto takvo dok sam bio trener Lech Poznana, moramo se što bolje snaći u takvom okruženju, napraviti sve kako bismo pobijedili ovu utakmicu.