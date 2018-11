Bjelica: Taj gol se rijetko viđa. Mi smo sretni što ga imamo...

Dinamo je u dvoboju 14. kola slavio (1:0) kod Lokomotive, tako najbližem pratitelju u prvoligaškom društvu pobjegao na osam bodova prednosti. Jedini gol na utakmici postigao je Bruno Petković, a trener modrih Nenad Bjelica bio je zadovoljan osvajanjem novih bodova...

- Čestitam igračima na pobjedi. Mislim da smo gledali izjednačenu utakmicu, u prvom smo dijelu mi bili malo bolji, u drugom je to bila Lokomotiva. Sretan sam što smo pobijedili, to nam je bilo jako bitno nakon fizičkog i emotivnog pražnjenja koje smo doživjeli u četvrtak. Sada smo pobjegli na osam bodova prednosti, ponosan sam na igrače kako su se borili danas - rekao je Nenad Bjelica, pa dodao:

- Danas smo u kadru imali tri igrača (Moro, Šitum i Dilaver) koji nemaju kontinuitet, to se osjetilo, pa smo pali u samom finišu utakmice. Lokomotiva je vrlo kvalitetna momčadi, oni nisu slučajno drugi, normalno je da će i oni doma stvoriti nekoliko prigoda. Iza nas je jako dobar ciklus, upisali smo sedam pobjeda u sedam utakmica, jako sam zadovoljan time.

Bruno Petković zabio je nevjerojatan gol te postao jedan od glavnih kandidata za gol sezone.

- Ma bio je to sjajan gol, on uporno dokazuje koliko nam je vrijedan i važan igrač. Ovakav gol se ne viđa često na nogometnim travnjacima, mi smo sretni što ga imamo u momčadi. Vjerujem da će on postizati još takvih, ako ne i ljepših golova, jednostavno ima kvalitetu.

Koliko ste zadovoljni igrom oporavljenika?

- Moro je nekih 70 minuta bio na jako dobrom nivou, ali smo ga namjerno onda pustili da igra do kraja. Neka osjeti umor, ide preko svojih limita. Šitum je bio više nego solidan 60 minuta, dok će Dilaveru dobro doći stanka da se digne još 20-30%, pa se vrati na svoju razinu. Teško je igrati s tri igrača koji nemaju kontinuitet, a tu je bilo i drugih igrača (Musa, Moharrami) koji u posljednje vrijeme nisu previše igrali. Tako da je i logičan taj pad u finišu susreta.

Sada slijedi reprezentativna stanka koja će pomoći Bjelici igračima da se malo odmore i taktički pripreme za nastavak sezone.

- Da, mi ćemo ostati na 13-14 igrača, pa ćemo priključiti i nekoliko pojedinaca iz B momčadi kako bi imali dobar kadar za prijateljsku utakmicu u Širokom Brijegu koja je na rasporedu u subotu- završio je Bjelica.

Goran Tomić bio je zadovoljan igrom svoje momčadi, ali naravno ne i konačnim ishodom...

- Dinamo je po meni bio bolji prvih 25-30 minuta, bolje su ušli u utakmicu i bili puno življi od nas. No, do kraja drugog dijela, pa i u nastavku smo mi bili pravi, bolji od Dinama. Ne mogu biti nezadovoljan igrom, ali sam razočaran rezultatom, vjerujem da smo zaslužili malo više. Teško je stvoriti Dinamu više prilika nego što smo ih mi imali, ali nismo zabili - kazao je Goran Tomić, pa i on prokomentirao spektakularan gol Petkovića:

- Bruno Petković me jako ugodno iznenadio, nisam mislio da je baš toliko dobar. Po meni je on bio prvo ime susreta, zabio gol koji se ne viđa često. Dobro, mi smo tu loše stajali, nedopustivo je i naše obrambeno ponašanje u toj situaciji, ali velike čestitke Petkoviću na tom sjajnom golu - zaključio je...