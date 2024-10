Bjelica: Teško da će Petković startati, najviše bih volio da ga sutra ne moram niti koristiti...

Dinamo je stigao do drugog gostovanja u Ligi prvaka ove sezone. Zagrepčane sutra od 21 sat očekuje gostovanje kod Salzburga, jedne od onih momčadi protiv kojih se "modri" u ovom natjecanju mogu nečemu nadati. Jasno, Salzburg je favorit, ali Nenad Bjelica i Stefan Ristovski vjeruju kako Dinamo može na Red Bull Areni povećati svoj bodovni konto.

Pokretanje videa... 02:10 100 godina prvog igrališta Dinama | Video: Hrvoje Tironi/24sata

- Mi smo u tri dana uspjeli rekuperirati i pripremiti momčad, svi smo došli ovdje. Tu su i Petković i Baturina i Nevistić, a koliko će nam tko biti na dipoziciji, to ćemo još vidjeti. U momčadi je dobra atmosfera, dečki su motivirani, vjerujem da smo se dobro osvježili poslije Pule, to želimo sutra i dokazati - rekao je Bjelica, pa dodao:

- Salzburg? Mlada su momčad, ali jako kvalitetna. Imaju sjajnu skautsku službu, uzimaju igrače sa svih strana svijeta, pa nalaze talentirane igrače, adaptiraju ih na svoj sustav. Uvijek su mladi, ali proteklih su godina u svom kadru mali 2-3 iskusnija igrača koje danas nemaju. Dosta su se promijenili na ljeto.

Salzburg nije u nekom dobrom nizu...

- Mi vjerujemo da u svakoj utakmici možemo nešto uhvatiti. Monaco je bio u sjajnom nizu, pa smo protiv njih bili blizu pobjede. Tako želimo i sutra. Nema suparnika koji je nepobjediv, imat ćemo svoju šansu, ali treba raditi i biti na visokom energetskom nivou. Mi uvijek imamo svoje šanse neovisno o suparniku.

Rijeka i Dinamo sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na klupi će biti...

- Danijel Jumić. On već ima iskustva vođenja utakmica u Njemačkoj, već me tri puta mijenjao ove godine, ha, ha. Igramo Ligu prvaka, a motivacija? Pa igramo Ligu prvaka, ako igrači za to nisu spremni i motivirani, onda bolje da ni nismo ovdje. Vjerujem u igrače, znam da će svi dati maksimum. Ja sam svoje već odradio s momčadi, igrači znaju kako razmišljam, a to što neću bit na klupi i nije veliki problem.

Petković? Nevistić?

- Bolja je situacija s Nevistićem. Teško da će Bruno krenuti, možda ćemo ga kasnije koristiti. Iskreno, volio bih da ga ni ne moram sutra koristiti, pred nama je puno utakmica do kraja jeseni, trebao Brunu koji sada nije u optimalnom stanju. Bi li bio zadovoljan bodom? Ne.

Bad Radkersburg: Nakon jučerašnjeg oglednog susreta s CSKA 1948 nogometaši Dinama odradili trening | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Domaći trener je istaknuo kvalitetu Baturine.

- Ništa čudno, to vide svi svjetski skauti. Baturina pokazuje kako je veliki talent, mlad je i mora puno raditi, dokazivati se. Znamo kako je u nogometu tanka linija između pukovnika i pokajnika, naši mladi igrači to znaju, moraju i dalje raditi. Kao i Martin, sretni smo što ga imamo u momčadi. A ako ne nude Petka, imamo Kulenovića. On je drugi najbolji strijelac lige, znam da će se dobro potući s domaćim igračima.

Stefan Ristovski je bio jasan.

- Čeka nas teška utakmica, u Ligi prvaka nema laganih suparnika. Igramo protiv mlade, vjerojatno najmlađe momčadi u natjecanju. Čeka nas fizički zahtjevna utakmica, ali i suparnik kojeg možemo dobiti. Iskustvo je naša prednost? Ma ne vidim nikakvu prednost po tom pitanju, nitko vas na terenu ne pita koliko imate godina - kaže Ristovski, pa dodaje:

- Želimo biti pravi, istrčati s pravim gardom, pravim snagama. Navijači? Oni će nam biti motiv više, uvijek su uz nas. I sutra će biti naš 12. igrač. A mi moramo pokazati koliko vrijedimo i pobijediti. To je naš cilj.