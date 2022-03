Bjelica: Toliko golova nisam primio u zadnjih pet godina. Imam jednu molbu za navijače

Nakon poraza od Rijeke (3-2) u polufinalu Kupa, Osječani se okreću prvenstvu gdje ih čeka paklena borba za naslov prvaka. Osijek drži drugo mjesto s istim brojem bodova kao i Dinamo uz utakmicu više, Rijeka ima bod manje, Hajduk je na minus pet, a do kraja je još deset kola. Cijela Slavonija sanja prvi naslov prvaka u povijesti, no još je deset stepenica ostalo do tog cilja. Prva je utakmica protiv Gorice u nedjelju (17.05) u 27. kolu Prve HNL.

- Odradili smo drugi trening, igrači koji su igrali treniraju s manjim intenzitetom. Oni koji su manje nastupili, odradili su dva kvalitetna treninga. Bez obzira na ozljedu, Škorić neće igrati zbog kartona. Mance je osjetio zatezanje u zadnjoj loži prije gola. Ivušić je i u Rijeci imao problema s temperaturom, na kraju je nastupio, vidjet ćemo što će biti s njim. Osjeća posljedice te gripe. Bohar i Petković nisu mogli trenirati. Svi su negativni, ali svi su pod nekom gripom. Miloš nažalost ima rupturu mišića, vjerojatno neće biti na raspolaganju do reprezentativne pauze. Svi ostali su tu. Imamo 21 igrača u kadru - rekao je Nenad Bjelica u najavi utakmice.

Društvo mu je pravio Alen Grgić koji je na Rujevici odigrao 120 minuta.

- Teško je uvijek u takvim situacijama, u tome trenutku bilo je fizički zahtjevno, psihički još gore. Takav je život. Jedan dan tuguješ, drugi dan se okreneš drugim izazovima. Idemo dalje.

Bio je to nogometni spektakl u Rijeci. Puno borbe, prekršaja, ali i puno sjajnih prilika. Vidjeli smo pet golova, pregršt sjajnih poteza, produžetke. Naravno, teška utakmica ostavila je velike posljedice na igračima.

- Bitno je rekuperirati ekipu i psihološki podignuti, vratiti na staze uspjeha. Imamo širok kadar, bit će promjena, ali u kojem broju, odlučit ću još. Ovi koji su igrali protiv Rijeke imaju vremena za oporavak za Goricu. Imamo listu igrača koji su spremni i vjerujem da će opravdati naša očekivanja. Nakon pada treba se ustati. Nije život bajka, pa tako ni u sportu. Imate pobjede, poraze, neriješene, iz svake od njih treba izvući poruke i ne ponavljati pogreške koje si učinio. Na tome je fokus. Rad i zadaci. Znamo da je još puno posla pred nama, sezona je još duga, imamo još deset utakmica pred nama koje želimo apsolvirati.

Osijek ima ponajbolju obranu prvenstva. U 26 utakmica primili su 19 golova, samo gol više od Dinama. No, rak rana ove momčadi su korneri.

- Od početka proljetnog dijela sezone tri gola smo dobili iz kornera. Ne znam jesu li moji klubovi u posljednjih pet šest godina dobili sve skupa tri gola iz kornera. Moramo raditi na tome, na koncentraciji i agresivnosti i da se to više ne ponavlja. Primi smo od Slaven Belupa, od Istre pa i sad protiv Rijeke. To je malo previše u sedam utakmica. Ističemo da treba biti fokusiran tih 5 sekundi, agresivan i angažiran. Ali i protivnik igra i on ima kvalitetu. Malo smo razočarani tim segmentom naše igre - kazao je Bjelica.

Gorica je uvijek stvarala velike probleme Osječanima. U prvom međusobnom susretu ove sezone Osijek je slavio 3-2 nakon preokreta, a u Turopolju je bilo 1-1. No, neke stvari su se promijenile. Najbolji igrač Gorice Kristijan Lovrić sada je preselio u Gradski vrt i bit će mu to prva utakmica protiv bivšeg kluba.

- Vidio se pomak u igri Gorice, nova energija. Poznavajući kolegu Toplaka, siguran sam da razmišlja o promjeni formacije. Moramo biti na sve spremni što nam oni mogu pripremiti. Najvažnije je da moja momčad bude na top nivou, da ispune igrači sve ono što se očekuje od njih. Kada budemo vidjeli kojih 11 Gorice igra, onda ćemo se pokušati prilagoditi.

Nekoliko igrača se potrošilo protiv Rijeke pa je za očekivati kako će Bjelica napraviti neke promjene. A koje to, zanimalo je okupljene.

- Vidjet ćemo gdje ćemo mijenjati. Zadovoljan sam kako su igrali protiv Rijeke. Bilo je nekoliko individualnih grešaka, ali nećemo nikome odrezati glavu zbog toga. Tu smo da damo podršku igračima koji su u nekim trenucima bili dekocentrirani. Imamo širinu izbora, svi su spremni za igru - rekao je trener Osijeka.

Mogu li Caktaš, Mierez i Lovrić igrati zajedno?

- Mogu li Lovrić, Caktaš i Mierez igrati zajedno? Ma mogu, svi oni su kvalitetni. Pokazali su da u obrani mogu odraditi uspješno tu fazu, u napadu donose prevagu. Lovrić je igrač koji najbolje funkcionira na lijevom krilu. To igrači jako dobro znaju. Mijo je malo bio dalje od gola, ali kad smo promijenili sustav, bio je bliže golu i zabio je četiri gola. Gledamo da smo uvijek u šesnaestercu s minimalno tri igrača. To igrači znaju.

Kristijan Lovrić stigao je u Osijek kao veliko pojačanje, ali još nije pokazao puni sjaj. Odigrao je tri utakmice, no bez učinka.

- Imamo Balea i Hazarda u Realu, još uvijek ih čekaju. Igraju pet godina tamo. Naravno da mu treba da se prilagodi, da nađe svoje mjesto u ekipi. Teško je vjerovati da netko dođe i da eksplodira. Potrebno je malo vremena, tako i Lovriću. Ako su plaćeni neki novci, ne znači da može doći i kliknuti u jednom danu. Zna da se puno očekuje od njega, spreman je dati puno. Sve što je napravio u Rijeci napravio je puno, možda smo ga trebali više tražiti u igri. Donijeli smo mu premalo lopti. To što je imao odradio je kvalitetno. Ne pravimo mi nikome pritisak, neka uživa u igri i neka da svoj maksimum. Potpisao je ugovor na četiri godine, nije potpisao na dva mjeseca. Siguran sam da će navijači imati jako puno radosti s njim - govori Bjelica.

U velikoj golgeterskoj krizi je Ramon Mierez. Prošle sezone bio je najbolji strijelac prvenstva s 22 gola, no ove sezone je stao. Izgubio se negdje na putu. Zabio je tek tri gola u 22 utakmice u HNL-u.

- Mi smo strpljivi. To su napadači. Puno se to događa. Treba im klik da naprave i to drugačije funkcionira. Odigrao je sjajno u Rijeci, i onih 20 minuta protiv Lokomotive bio je opasan. Doći će gol. Želimo da cijela ekipa dobro djeluje na terenu, važno nam je pobijediti. Mierez je pokazao svoju kvalitetu i nadam se da će to potvrditi u nedjelju - rekao je mirnim tonom trener Osijeka.

Šef osječke svlačionice je na kraju poslao apel svima navijačima. Na utakmici s Dinamom uočeno je nekoliko propusta pa je HNS zatvorio istočnu tribinu za susret s Goricom. Ukoliko se takvo nešto ponovi, prijete im strože sankcije, a jedna od njih je utakmica pred praznim tribinama.

- Nadamo se velikoj podršci. Bila je sjajna podrška u Rijeci i protiv Dinama. Samo, htio bih još nešto reći. Zamolili bismo navijače da ne prelaze ogradu, potrebna nam je podrška protiv Hajduka. Razmišljajte o tome. Molim djecu i svima da ostanu na svojim mjestima. Naši igrači će doći, ne mogu svima dati dres i udovoljiti, ali vode računa o tome.

Potom je riječ preuzeo glasnogovornik Osijeka Mario Mihić koji je upozorio roditelje da pripaze na svoju djecu.

- To je bio najveći problem i zbog toga smo zaradili suspenziju nakon Dinama. HNS i Uefa na to gledaju bez popusta i svejedno je jesu li na terenu djeca ili odrasli ljudi. Nema nikakve razlike. Molimo roditelje da obrate pozornost da kontroliraju i budu uz svoju djecu da ne ulaze u teren. Mi smo organizacijski poduzeli neke aktivnosti da se to više ne dogodi, ali apeliramo na savjest. Nitko ne želi da se dogodi situacija da igramo još u težim okolnostima, pred praznim tribinama. Pozivamo vas da ne koristite pirotehniku, to je isto podložno sankcioniranju. Mjere su drastične. To nam ne treba. Molio bih i da se suzdržimo govora mržnje i diskriminacije. Budući da je zatvorena istočna tribina, svim vlasnicima godišnjih i polugodišnjih ulaznica ćemo omogućiti ulazak na tribinu Zapad gore - zaključio je presicu glasnogovornik Osijeka.