Bjelica u Dinamo dovodi svog 'ljubimca', jako blizu i Majer...

Sammir je na korak do povratka u Maksimir, a ovih dana će očito biti jako prometno. Nenad Bjelica je nakon utakmice u Vinkovcima potvrdio kako bi u Dinamo uskoro trebao doći branič Emir Dilaver. I sam Bjelica ga je vodio u Austriji Beč i Lech Poznanju, a radi se o jednom od najboljih braniča poljske lige.

Kao što smo već tjednima najavljivali, Ante Ćorić je pred potpisom za Romu. Kao njegovu zamjenu, Dinamo bi trebao dovesti Lovru Majera iz Lokomotive. Majer je ove sezone bio jedan od najboljih igrača HNL-a, a za njega su zainteresirani i engleski klubovi. No, Majer bi prvo trebao zaigrati za hrvatskog prvaka.

Velika većina Dinamovih igrača u srijedu se navečer u Vinkovcima izgrlila i izljubila s trenerom Bjelicom jer su otišli na odmor na kojem će se zadržati do 18. lipnja, kad je zakazano okupljanje. Neki od njih će se pojaviti na okupljanju, ali jasno je kako je upitan status igrača poput Rrahmanija, Doumbije, Hodžića...

U najboljem slučaju, Soudani će ostati do sredine ili kraja kolovoza, ali jasno je kako će do kraja ljeta napustiti Dinamo. On u ugovoru ima klauzulu u slučaju ako netko ponudi 3 milijuna eura, da ga Dinamo mora odmah pustiti. Za njega je najveći interes pokazao Nottingham Forrest.

I sam će Bjelica otići na odmor, ali će tamo razmišljati kako napraviti što bolju selekciju igrača za nadolazeću sezonu.

Dinamo je osvojio dvostruku krunu, ali morati će se poboljšati ako žele napraviti neki iskorak u Europi.