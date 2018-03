Bjelica: U zadnjih godinu i pol pet puta su me zvali iz Dinama

Od 2016. Nenad Bjelica trener je Lech Poznana, a ugovor koji traje do kraja lipnja ove godine još mu nije produljen i mediji su se u Poljskoj raspisali kako bi uskoro mogao napustiti momčad.

- U posljednjih godinu i pol imao sam pet poziva iz Dinama da sjednem na njihovu klupu. No nisam to ozbiljnije razmatrao jer želim biti u Lechu i svoj posao odraditi do kraja - rekao je Bjelica za Przeglad Sportowy.

Kako mu je do isteka ugovora ostalo tek tri mjeseca Poljaci se čude zašto novi još nije potpisan na inicijativu kluba.

- Ima vremena do kraja sezone, no i ja i klub moramo biti zadovoljni. Možda na kraju sezone klub ne bude zadovoljan mojim poslom, a ne bi bilo pošteno od mene da ostanem ako nisam ispunio ciljeve i želje ljudi u klubu - rekao je Bjelica te dodao:

- Lech je sjajan klub, veliko mi je zadovoljstvo i čast raditi s ovim ljudima. Sjajno se osjećam u Poznanu, atmosfera na tribinama je odlična.

Bjelica s Lechom drži treće mjesto s dva boda zaostatka za drugoplasiranom Legijom, a tri boda ispred Gornika. Završi li sezonu na jednom od prva tri mjesta ugovor će mu se automatski produljiti.