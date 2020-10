Bjelica: Umalo sam se srušio u nesvijest od bolova, a čak ni mama nije znala za operaciju

Disk je pritiskao leđnu moždinu, bilo je neizdrživo. U takvoj situaciji možete ostati invalid s jednim krivim potezom. Sad sam super, već sam u Klagenfurtu, rekao je Nenad Bjelica, nakon što je jučer pušten iz bolnice

<p>Kako bi se što bolje pripremio, <strong>Nenad Bjelica</strong> znao je nedjeljom, kad je s obitelji u restoranu na ručku, nositi laptop i gledati protivnike. Kao primjerice, Atalantu. Sada je u zagrebačkoj bolnici, gdje se oporavljao od operacije kralježnice, na laptopu pratio susret Šibenika i Osijeka.</p><p>- Imam pretplatu pa sam pratio na laptopu, uopće ne sumnjajte. Bio sam na vezi porukama s pomoćnicima, koji su vodili utakmicu, ali su sve odluke donosili samostalno - rekao je Nenad Bjelica.</p><p>Nije baš liječnička preporuka živcirati se nakon operacije...</p><p>- A znam, kažu i liječnici, ali što ću? To je moj posao, htio ili ne htio, morao sam se živcirati. Na kraju je sve ispalo super i baš sam bio jako sretan, baš jako sretan - naglasio je Bjelica.</p><p>Problemi s diskom bilo su doista veliki, velike bolove osjetio je dok je vadio krv. </p><p>- Umalo sam se srušio u nesvijest od bolova, bilo je neizdrživo. Problem je što je disk pritiskao leđnu moždinu, a tako možete ostati invalidom. Srećom, izvadili su veliki dio, nema više pritiska na leđnu moždinu - kaže Neno.</p><p>U nedjelju u 11 sati pušten je iz bolnice, po njega je došla supruga Senka .</p><p>- Odmah smo krenuli za Klagenfurt. Kako je bilo u vožnji? Ha, supruga je vozila, ja sam bio u poluležećem položaju, bilo je dobro, ne osjećam više bolove. Je, osjeti se da je bila rana, da sam operiran, ali nema onog pritiska na leđa. Bilo je zaista zastrašujuće, rušio sam se od bolova - otkrio je Bjelica.</p><p>Otkad je sjeo na klupu Osijeka ima četiri prvenstvene pobjede, ova posljednja mu je posebno draga jer je vodio iz bolnice. I jer je momčad odlično odreagirala na odsutnost trenera i tvorca ovog novog Osijeka. Ili, ako ćete još jednu zanimljivost, Osijek je na pobjedu na Šubićevcu čekao 14 godina. Da, posljednji put kad je Osijek pobijedio Šibenik u gostima bio je srpanj 2006., na klupi Osijeka bio je Ivo Šušak, a za domaćine su igrali, tada perspektivni mladići, Ante Rukavina i Gordon Schildenfeld. </p><p>- Bilo je jako bitno da prvo poluvrijeme, dok je vjetar bio na strani Šibenčana, ne primimo gol. Kad smo to ostvarili, bio sam uvjeren da ćemo pobijediti. Iako, uvjeti su bili jako loši, pogotovo za momčad koja ima veću kvalitetu, tako da mi je jako drago zbog pobjede, baš sam sretan - kaže Bjelica.</p><p>Preskočit će kup utakmicu protiv Crikvenice, jer sljedećih tri do pet tjedana ne bi se smio previše voziti automobilom.</p><p>- Vjerujem da ću s dečkima biti sljedeće kolo kad u Gradskom vrtu igramo protiv Lokomotive. Ma nisam ni majci rekao da sam operiran, da se ne brine. Ali to je sad iza mene, bitno je da više nema bolova. Vjerujem da je dr. Krešimir Rotim, koji je operirao i kojem u potpunosti vjerujem, otklonio sve što je bilo problematično - završio je trener Osijeka.</p><p>U te četiri utakmice, koje je Bjelica dobio u prvenstvu, Osijek je primio samo jedan gol, a zabio ih je čak osam. U prva tri kola, dok nije bilo Nenada Bjelice, Osječani su uzeli samo jedan bod i primili čak šest golova. Odnosno, ako ćete matematički, Osijek je bez Bjelice primao dva gola po utakmici, sad primaju 0,25....</p><p>Odnosno, otkad je sjeo na klupu Osijeka, niti jedna momčad nije skupila, kao Osijek, svih 12 bodova i niti jedna momčad nije primila manje golova. Pametnom dosta...</p>