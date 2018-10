Bjelica uoči Spartaka: Dosta toga nije funkcioniralo u obrani

Dinamo nastavlja dominirati hrvatskim nogometom, modri su slavili (4:1) na gostovanju kod Istre, tako zadržali četiri boda prednosti ispred glavnog konkurenta za naslov prvaka - Osijeka. Nogometaši Nenada Bjelice odigrali su solidnu utakmicu, napadački dio momčadi ostavio je puno bolji dojam od obrambenog reda, no trener Dinama zadovoljan je osvojenim bodovima iz Pule...

- Zaslužena pobjeda moje momčadi, bez obzira što nismo odigrali perfektnu utakmicu. Dosta toga u našoj defenzivi nije funkcioniralo, niti u prvom poluvremenu, niti na samom kraju utakmice. Tu smo dopustili Istri jedno četiri-pet dobrih šansi, nije to uobičajeno za moju momčad i time nikako ne mogu biti zadovoljan - rekao je Nenad Bjelica, pa dodao:

- Ali, zadovoljan sam s četiri postignuta gola, zasluženom pobjedom, pa i igračima koji su ušli s klupe, napravili preokret. Bilo je tu dosta i dobrih i loših stvari na koje u sljedećim danima moramo obratiti pažnju.

Kako se treneru modrih svidjela Istra?

- Znali smo da je Istra mlada i poletna momčad, s puno brzih igrača u napadačkom dijelu igre. Oni su jako neugodni ako im date prostora, a mi smo to napravili. Dozvolili smo im da se razmašu, pa su domaćini tu došli do nekoliko opasnih situacija. U drugom dijelu smo im stali bliže, bili bolji na odbijenim loptama, pa se Istra s nama više nije mogla nositi. Imam dojam da je Istra i fizički pala u tom dijelu igre, a mi smo s našom kvalitetom uspjeli zabiti neke golove koji su nam onda dali mirnoću. Dinamo je kvalitetnija momčad i to je došlo do izražaja.