Bjelica vikao na suce: Je*em vam sunce i ova vaša pravila!

Dinamo je u okviru 21. kola HNL-a na Maksimiru dočekao Goricu (2-0). Nije to bila briljantna predstava hrvatskog prvaka, no do prednosti je ipak stigao u 72. minuti golom Theophilea pa prednost povisio preko Kadziora 86. minuti.

Nenad Bjelica šetao je uz aut liniju i gledao što njegova momčad radi na travnjaku. U jednom trenutku razbjesnio se na suce nakon što su prekinuli napad Dinama, bila je to odluka s kojom se nije mogao složiti.

- Što je ovo?! Zašto? Ili je prednost ili faul. Je*em ti ova vaša pravila - zaurlao je trener Dinama, a njegove riječi jasno su se čule i na televizijskom prijenosu.

Nakon što je povikao, Bjelici je uz aut-liniju prišao glavni sudac utakmice Dario Bel, no to ga nije primirilo.

- Objasni mi! Objasni mi - vikao je Bjelica.

Bel je Bjelicu 'riješio' po kratkom postupku i nastavio suditi utakmicu pa se Dinamov strateg obrušio na pomoćnog suca Duju Strukana.

- Objasni mi! Ne možeš objasniti zato što ne znate, zato mi ne možete objasniti! Je*em vam sunce da vam je*em.

Suci mu nisu izdali nikakvu disciplinsku mjeru i Bjelica je uz aut liniju utakmicu odgledao do kraja.