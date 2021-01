Zanimljiv je bio petak u rovinjskom hotelu Lone. Varaždinski veznjak Petar Brlek (26) raskinuo je s Genoom i potpisao za Osijek do ljeta 2024., a Igor Silva (24) i Talys (21) žestoko su kažnjeni, javljaju Sportske novosti.

Što su brazilski cimeri ovaj put skrivili, trener Nenad Bjelica nije htio otkriti, ali bilo je dovoljno da trenera, koji voli držati do discipline, izbaci iz takta.

- Nije im to prvi put. Kad smo jesenas imali dva vezana gostovanja u Puli i Rijeci, također su me ozbiljno naljutili, a i tad sam morao reagirati. Tad su u sobi igrali PlayStation do 4 ujutro. Nije bitno u čemu su sad pogriješili, ali red se mora znati i pravila ponašanja poštovati - rekao je Bjelica.

Obojicu je trener "bijelo-plavih" opalio po džepu, više Silvu nego Talysa jer i više zarađuje, ali Talysa je degradirao u drugu momčad do daljnjega. Zbog grijeha brazilskog dvojca Neno je u Rovinj pozvao dvojicu iz druge momčadi, lijevog bočnog Filipa Mekića (18) i stopera Adrijana Leona Barišića (19).

Osijek je u petak izgubio od Kopra 2-1, a pripreme završava utakmicom protiv MOL Fehervara u subotu od 11 sati. Mađari su, podsjetimo, u četvrtak imali vatreni okršaj s Dinamom koji je pobijedio 2-1, a ranije su pobijedili Rijeku 1-0.