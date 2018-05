Bjelici je stigao ljubimac: Emir Dilaver je potpisao do 2022.

U Dinamo je stigao Emir Dilaver! 27-godišnji stoper potpisao je ugovor na 4 godine, a dolazi iz poljskog prvoligaša Lech Poznan. Do sada je kroz karijeru trofeje osvajao s klubovima Austrija Beč i Ferencvaros. Više na gnkdinamo.hr. Dobro došao! 😎💪🏻🎉💙 // Emir Dilaver has signed a 4-year contract with Dinamo! Welcome! 👏🏻🥂⚽️ 📸 GNK Dinamo #dzg #dinamo #zagreb #hrvatska #croatia #football

A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo) on May 29, 2018 at 4:58am PDT