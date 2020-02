Bjeličin neuspješan pokušaj s rombom, sjajan gol Kadziora...

Dinamo je stigao do nove prvenstvene pobjede, 'modri' su pred 2415 gledatelja u Maksimiru svladali (2-0) Goricu. Junaci utakmice bili su Kevin Theophile koji je zabio tek drugi gol u dresu hrvatskog prvaka, te Damian Kadzior koji je zabio - spektakularno. Struka 'plavih' ipak ne može biti prezadovoljna ovom utakmicom, nije to bila dojmljiva predstava Dinama. Ni blizu, nisu Zagrepčani danas stvorili velik broj prigoda.

Nenad Bjelica svoju je momčad (neočekivano) postavio u sustav 4-4-2, s rombom u sredini terena. Moro je bio zadnji vezni, Gojak i Ćuže igrali su lijevo i desno, dok je na vrhu romba bio Kadzior. Takva igra Dinamu nije dala ploda, bilo je ovo možda i najlošijih 45 domaćih minuta Zagrepčana ove sezone.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Teško je reći da su 'modri' u tom periodu dominirali i bili bolji, cijela priča stala je samo u tri pokušaja. Kahlina je branio pokušaje Gavranovića i Ćužea, 'bomba' Lovrića na drugoj je strani prohujala pored vratnice. Uglavom, tih 4-4-2 u rombu ispao je neuspješan eksperiment Nenada Bjelice.

Najzanimljivije je pak bilo izvan terena. Osječki sudac Dario Bel nije ulijevao povjerenje trenerima obje momčadi, često je kasnio s odlukama, samim time živcirao igrače Dinama i Gorice. No, najviše je u jednoj situaciji naljutio Nenada Bjelicu koji je sredinom prvog dijela jednostavno - poludio.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ma šta je ovo, objasni mi, objasni mi - vikao je Bjelica na, ni krivog ni dužnog, četvrtog suca Duju Strukana.

Dario Bel u toj je situaciji pustio prednost gostima (poslije prekršaja Kadziora na Suku), a kada je Gorica izgubila posjed lopte, svirao je prekršaj.

- Ne može ovo biti, ili je prekršaj ili je prednost, pa ne može biti oboje. Nikako - ljutio se tom prilikom Bjelica.

Trener Dinama već na poluvremenu se odlučio za jednu promjenu (Majer za Gavranovića), vratio momčad u uigrani 4-1-4-1 sistem, a 'plavi' su odmah postali puno opasniji. Gorica je ubrzo ostala s deset igrača (drugi žuti karton Suka), Perić pogodio gredu. Terenska, ali i brojčana prednost Dinama isplatila se domaćinu u 72. minuti, Kadzior je ubacio iz kuta, Theophile zabio za 1-0.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dinamo je u samoj završnici zabio i drugi gol, Kadzior je čudesno poentirao iz voleja, nakon dobrog ubačaja Moharramija s lijeve strane. A minutažu je konačno dobio i Kulenović. Zagrepčani su stigli do novih bodova, zadržali 12 bodova prednosti nad drugoplasiranim Hajdukom. No, u Maksimiru nisu 'ludi od sreće', svima je jasno kako igra mora biti puno bolja. Nije to još, baš kao što nije bio ni u Rijeci, onaj 'jesenski Dinamo'. Goropadna momčad koja je u HNL-u nizala prilike, suparnike 'gazila' presingom, lakoćom osvajala bodove. Ovaj se Dinamo za sada muči, ali i takav skuplja bodove. I mirno plovi prema novoj tituli...