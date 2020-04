Bjelicu naljutilo jer nije odobrio dolazak Burtona i(li) Godoya...

Nenad Bjelica konačno je u potpunosti 'otvorio dušu', pa u razgovoru za 24sata javno progovorio o svom razdoblju u Dinamu. Bivši trener 'modrih' tvrdi kako je cijelo vrijeme bio u dobrim odnosima s Zdravkom Mamićem, pa i da je s upravom kluba do situacije oko smanjenja ugovora surađivao i više nego dobro. Opet, Bjelica je naznačio kako su se prvi problemi dogodili tijekom zime kada su u Dinamo stigli neki 'novi klinci'.

- Postojala je jedna situacija oko zimskog prijelaznog roka, nisam bio presretan što su dovedeni neki mladi igrači, a da me se oko toga nije informiralo. To me pogodilo, više zbog načina, jer smo do tada tako radili u Dinamu. Opet, pričali smo, nije to bilo ništa preveliko, nikakva stvar preko koje ne bi mogli prijeći. Nije bila niti svađa, jednostavno je to bila jedina situacija u protekla 22 mjeseca gdje smo se mimoilazili u mišljenjima. Ali, ni u braku se ne rastajete od supruge ako imate suprotna mišljenja, tako da nisam slutio kako bi se sve moglo završiti na ovakav način.

O kojim mladim igračima tu pričate? Mislite li na Lirima Kastratija?

- Ne, Kastrati je stigao u Dinamu uz moje odobrenje. Ja sam o dolascima mladih igrača koji su sada u drugoj momčadi saznao iz novina, a svi bi oni od ljeta trebali biti dio prve momčadi. Mislim kako je u toj situaciji važno i mišljenje glavnog trenera. Ne mislim da bih kao trener Dinama trebao odlučivati o dolasku nekog 14-godišnjaka, ali vjerujem kako bih trebao znati nešto o dolascima igrača koji imaju 20 ili 21 godinu.

Dakle, tko su ti igrači koji su danas u kadru druge momčadi Dinama, a koji bi od ljeta trebali postati članovi prve momčadi?

Dinamo je tijekom zime svlačionicu Dinama 2 osnažio samo četiri nova igrača, a to su Robbie Burton (20), Damjan Daničić (20), Matias Godoy (18) i Daniel Tueto (17), a od ljeta će u Maksimiru biti i Stefan Milić (19). Teško je povjerovati da je dosadašnjem treneru 'modrih' zasmetao dolazak Daniela Tueta koji je 'miljama' udaljen od prve momčadi, pa se čini kako je problem u komunikaciji između Bjelice i uprave nastao najviše zbog dolazaka Burtona, Godoya i Milića. Neki su, poput Burtona, već i odradili poneki trening s prvom momčadi, iako Bjelica tvrdi da nije ni znao da dolaze...

Jednostavno, on ih nije 'amenovao'. Dosadašnji trener Dinama ni proteklih se godina nije bavio transfernom politikom Dinama 2, no sada su u Maksimir stigli talentirani klinci kojima je obećana prilika u prvoj momčadi. A to Nenad Bjelica nije znao, za to je saznao tek iz medija. I tu je nastao prvi šum između Bjelice i klupskih čelnika, no ništa nije dalo naslutiti da je to nepremostiv problem.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U Dinamu su ove klince dugo skautirali, Robbie Burton je protiv 'modrih' briljirao i u Premier League International kupu, a velški veznjak je za prvu momčad Arsenala nastupio i na prijateljskim utakmicama protiv Bayerna, Real Madrida, Lyona ili Fiorentine. Najbolju partiju Burton je na ljetnim pripremama, prema engleskim medijima, pružio baš protiv Bayerna, dok je u dvoboju s Real Madridom u raspucavanju promašio posljednji penal. A onda postao i kapetan U-23 momčadi Arsenala.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinamo je i na dolasku Matiasa Godoya radio nekoliko mjeseci, argentinski napadač na stolu je imao ponude Boca Juniorsa, River Platea, pa i američkog Inter Miamija, kluba u kojem glavnu riječ ima David Beckham. I Godoyu je u tim pregovorima obećana prilika (barem na ljeto) u prvoj momčadi, pa Argentinac po dolasku u Zagrebu nije bio presretan što je završio u drugoj momčadi. Bez obzira što su u Maksimiru za njega imali kvalitetan plan, olakšati mu aklimatizaciju na novu sredinu u B ekipi, pa ga provjeriti i u prvoj momčadi. No, to očigledno nije znao i Nenad Bjelica...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Damjan Daničić je danas, također daleko od prve momčadi, a riječ je o lijevom beku koji je stigao iz Voždovca. Dapače, ovaj nogometaš u karijeri je skupio četiri nastupa za srpsku U-19 reprezentaciju, a u Dinamo je stigao s iskustvom igranja u prvoj srpskoj ligi gdje je za Voždovac zaigrao sedam puta. No, Nenad Bjelica niti o njemu nije imao nikakvih saznanja, a to očito nije bio način kako se u Dinamu radilo prethodnih mjeseci. I tu su krenule prve trzavice na relaciji Bjelice i čelnika kluba.

Stefan Milić branič je koji na ljeto stiže iz Budućnosti. Transfer je vrijedan pola milijuna eura, a Dinamo će Budućnosti dati još 20 posto od narednog transfera. Sve detalje dogovorio je s čelnicima budućnosti Zoran Mamić, a Dinamova je ponuda čini se bila bolja i od one RB Salzburga, koji je također htio talentiranog Milića.