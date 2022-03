Bjeloruskinja opet sve šokirala: Otišla s terena usred meča iz čista mira!? 'Kako bezobrazno'

Viktoria Azarenka tri je puta osvajala Miami, dva puta Indian Wells, ali tko zna u kakvom će joj sjećanju ostati ti veliki turniri. Nedavno se u Indian Wellsu rasplakala usred meča, nekoliko minuta nije mogla doći k sebi, pa kad nekako jest, dovršila je meč. I izgubila od Kazahstanke Ribakine. Što se dogodilo točno, nismo saznali.

A da nešto s Bjeloruskinjom definitivno nije u redu s mentalne strane, potvrdila je u Miamiju. Gubila je od mlade Čehinje Linde Fruhvirtove (16) 2-6, 0-3 kada je - otišla s terena. U prolazu je nešto poručila sutkinji, pokupila svoju opremu, pružila, čisto iz sportskog kodeksa, ruku svojoj protivnici i sutkinji i odšetala s terena...

- Vika, čekaj malo - povikala je sutkinja, ali uzalud.

Ni njenoj protivnici nije bilo jasno što se dogodilo.

- Ne znam što se na kraju dogodilo. Mučila se s ozljedama. Ne znam što je bilo, ali bila mi je čast igrati protiv nje. Nikada ne želite da se ovako završi, ali događa se. Rukovale smo se i samo je otišla - rekla je za AFP.

I tijekom meča nekad prva tenisačica svijeta davala je znakove da su joj misli svugdje samo ne na terenu. Bivša tenisačica Daniela Hantuchova odmah je iskritizirala Azarenku.

- Najbezobraznije je to što je otišla s terena bez da je ikome rekla razlog zbog kojeg to radi. Mislim da bi WTA trebao to istražiti. Ovo je za mene stvarno bizarno i bez respekta za publiku, službene osobe i najvažnije za mladu Lindu. Mislim da da Vika znala da će i tako brzo izletjeti s terena ako nastavi tako igrati, ali način na koji je to napravila nije bilo lijep.

Azarenka, se za razliku od Indian Wellsa, ovaj puta oglasila, ispričala i pokušala sve objasniti...

- Nisam smjela napustiti teren. Zadnjih nekoliko tjedana su bili jako stresni u mojem privatnom životu. Zadnji meč me jako iscrpio, ali htjela sam igrati pred sjajnom publikom koja me izvukla u prvom meču. Htjela sam izaći na teren i probati, ali to je bila greška - rekla je.

- Uzet ću pauzu i nadam se da ću se moći vratiti. Jako mi je žao zbog navijača što se ovo dogodilo. Bili ste odlični i hvala što ste me bodrili. Upravo to je bio jedini razlog da stanem na teren. Uvijek se veselim izazovima i pritisku, ali ovoga puta je to bilo previše. Moram naučiti iz ovoga. Čestitam svojoj suparnici i želim joj svu sreću na ovom turniru i na početku njene profesionalne karijere.

Inale, Fruhvirtova je najmlađa tenisačica od Marije Šarapove i Tatiane Golovin koja se plasirala u osminu finala u Miamiju. Radi se o velikoj juniorskoj rivalki naše Petre Marčinko, štoviše, Petra ju je pobijedila u prosincu na putu do naslova Orange Bowla...

