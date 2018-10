Blanka čestitala malom braci: Ponosna sam, zabio je Realu

Taman u vrijeme kad je Nikola Vlašić rušio veliki Real Madrid, njegov klub koji mu nije vjerovao i koji ga je poslao na posudbu u CSKA, Everton, igrao je u kupu protiv Southamptona. A da bi sudbina po Everton bila još okrutnija - ispao je nakon penala.

I dok se Everton muči u donjem dijelu premierligaške tablice, CSKA igra sjajno, a Niksi briljira iz utakmice u utakmicu. Jučerašnji gol i općenito igre u posljednje vrijeme dokaz su da je odlazak iz Evertona bio fantastičan potez. Za Vlašića, naravno, nikako za Everton.

U sjajnim predstavama uživa i njegova najveća navijačica - sestra Blanka. Bivša svjetska prvakinja u skoku u vis čestitala je bratu na društvenim mrežama.

Just 2 days before his birthday... what a 🎁 !!! Couldn’t be more proud! #nikolavlasic #CSKARealMadrid @PFCCSKA_en pic.twitter.com/hraKdTKXBe