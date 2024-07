Blanka se javila nakon rekorda Ukrajinke. Evo što joj je poručila

Tijekom nedjelje se u Parizu dogodio djelić povijesti. Fantastična Ukrajinka Jaroslava Mahučik (22) srušila je 37 godina star rekord skoka u vis, rekord koji je Blanka Vlašić (40) toliko htjela, kojem smo se svi toliko nadali kada bi Blanka stala na zaletište, ali kojeg nije uspjela dohvatiti.

Najviše je skočila 208 centimetara. Samo centimetar od poravnanja svjetskog rekorda (209cm) kojeg je skoro 40 godina držala Štefka Kostadinova, slavna bugarska skakačica u vis.

Blanka čestitala Mahučik

Blanka, tako, nakon rekorda Mahučik drži treći rezultat svih vremena, a poslije nestvarnog skoka mlade Ukrajinke javila se na društvenim mrežama. Objavila je dvije priče na Instagramu.

- Napokon! Čestitam - napisala je Blanka na prvoj objavi dok je u drugoj priložila znak srca.

Blanka Vlašić je svojevremeno bila najbolja svjetska skakačica u vis u paklenoj konkurenciji. Tada su joj uz bok bile Ana Čičerova, Tia Hellebaut, Ruth Beitia, Jelena Slesarenko, Ariane Friedrich...

Dva od četiri

Naša proslavljena atletičarka u životu je imala četiri želje: da bude svjetska i europska prvakinja, da bude olimpijska pobjednica i svjetska rekorderka. Dvoje od toga joj je pošlo za rukom, olimpijska pobjednica i rekorderka nažalost nikada nije bila.

Te 2008. godine, kada je bila na vrhuncu forme i fizičke pripreme, rezultat 205cm nije bio dovoljan za zlatnu olimpijsku medalju prvi put u povijesti. Tada je Hellebaut briljirala stigavši do najvećeg uspjeha u karijeri s istom visinom, ali s manje neispravnih pokušaja.

Još se sjećamo drame iz "ptičjeg gnijezda" kada je Vlašić ostala nadomak najdražeg zlata, ali i Hanžeka kada je napadala svjetski rekord 210 cm pa u jednom skoku zamalo ispisala povijest.

- Dovoljno mi je što ja znam da sam ga imala. Ja zaista znam da sam ga imala. U jednom trenutku svoje karijere bila sam spremna za svjetski rekord. Ne mora se to pisati, ne moram imati titulu, ali znam da smo uspjeli. I to mi je dovoljno. Tada, s 30 ili 25 godina mi to nije bilo dovoljno - rekla je Blanka prije nekoliko godina.