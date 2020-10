Blankina medalja s Olimpijskih igara preživjela požar u Mariji Bistrici: Darovala ju je 2016.

<p>U Svetištu Majke Božje Bistričke, u kojem je oko 3 ujutro u utorak izbio jak požar, pohranjena je i brončana olimpijska medalja<strong> Blanke Vlašić</strong> iz Rio de Janeira. Nju je naša proslavljena skakačica u vis darovala Svetištu 2016. godine. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Požar u Mariji Bistrici </strong></p><p>- U početku je bilo zamišljeno da medalja bude pohranjena u riznici svetišta, no kada bi bila ondje, ostala bi skrivena od svih pogleda. Odlučili smo stoga da je postavimo u župni ured jer je ova prostorija najfrekventnija. Ljudi koji dolaze u župni ured nisu samo iz župe. To su ljudi iz cijele Hrvatske i svijeta - ispričao nam je tada tajnik župnog ureda <strong>Marko Brestovečki</strong>.</p><p>Fantastična Blankina bronca izložena je svima koji ju žele pogledati, a srećom će tako i ostati. Iako je požar u Svetištu skoro do temelja uništio dvoranu za mlade, Blankina medalja ostala je netaknuta. </p><p>Ona se i dalje nalazi u župnom dvoru koji, iako je bio blizu požara, nije oštećen. </p><p>Podsjetimo, požar koji je buknuo u ranim jutarnjim satima vatrogasci su gasili do devet ujutro kada je počeo očevid kojim će se utvrditi što je požar izazvalo. Iako je dvorana za mlade potpuno uništena, nitko nije nastradao jer srećom nitko u njoj nije boravio. </p>