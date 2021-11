Bivši predsjednik Međunarodne nogometne federacije (Fifa) Joseph Blatter dodjelu Svjetskog prvenstva 2022. Kataru smatra "velikom pogreškom" i ponovno je okrivio bivšeg šefa Europske nogometne federacije (Uefa) Michela Platinija za ishod izbora.

- Bez intervencije Sarkozyja (tadašnjeg francuskog predsjednika) kod Platinija, Katar nikada ne bi imao Svjetsko prvenstvo - rekao je Blatter u razgovoru za francuske novine Le Monde i naglasio:

- Ovo je prvi put da je politička intervencija utjecala na promjenu nogometne odluke.

Sve te tvrdnje Platini je za iste novine odbacio.

- Sve je to mržnja, kleveta i zloba. Dosta je bilo. Pet godina Sepp Blatter ponavlja te lažne i neutemeljene tvrdnje. Mislio sam da će ga godine učiniti pametnijim i odvesti do istine. To što on tvrdi je potpuno neistina - poručio je Platini.

Blatter se poziva na susret Platinija u Elizejskoj palači 23. studenog 2010. s tadašnjim predsjednikom Nicolasom Sarkozyjem i sadašnjim katarskim emirom Tamimom bin Hamadom. Ubrzo nakon toga, 2. prosinca, turniri Svjetskog prvenstva 2018. dodijeljeni su Rusiji, a 2022. Kataru.

Prema Blatterovim riječima, nakon sastanka glasovi Platinija i još trojice Europljana otišli su u Katar, što je preokrenulo ravnotežu.

Što se tiče moguće korupcije u Izvršnom odboru Fife, Švicarac je kazao:

- Nisam ni moralist ni ispovjednik. Ali kada se dodjeljuje tako važan događaj kao što je Svjetsko nogometno prvenstvo, moguće je, naravno, da dođe do novca i da netko nešto stavi u džep.

Blatter je otkrio kako je glasao za Sjedinjene Američke Države, dodavši kako je s društvenog i klimatskog gledišta, bila velika pogreška dati Svjetsko prvenstvo Kataru.