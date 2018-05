Blješti mi u oku pa sam počeo paničariti: Legenda u mirovini

Ovo je bilo u najavi već neko vrijeme. Možda ću se opet boriti, a možda i ne. Ovaj put ne najavljujem meč. Objavljujem da odlazim u mirovinu, barem što se tiće MMA, rekao je bivši UFC-ov prvak Michael Bisping u svome podcastu "Believe You Me Podcast".

Britanac je prošle godine doživio dva teška poraza od Georgesa St. Pierrea i Kelvina Gasteluma i time izgubio pojas UFC prvaka, koji je zaslužio 2016., kada je iznenađujuće pobijedio Lukea Rockholda. Na ovakvu odluku natjerali su ga zdravsteni problemi:

- Imam velikih problema s okom. Čim pogledam ulijevo, zabljesne mi u oku, čak i u mraku. Počeo sam misliti da imam problema i sa zdravim okom, sve više paničarim - zabrinuto će Bisping, kod kojeg su liječnici ustanovili nepravilnosti i s lijevim okom, nakon što mu je desno stradalo u meču s Vitorom Belfortom.

🥊 39 fights

👌 30 wins

👊 16 KOs

🏆 Middleweight Champion

💪 Joint-most wins in UFC history



👏 Happy retirement, Michael Bisping. 👏 pic.twitter.com/8yPdGITlUZ — bet365 (@bet365) 29. svibnja 2018.

- Ovo nije vrijedno toga. Već sam sve osvojio. Imao sam pojas, ostvario gomilu pobjeda... Imam skoro 40 godina, mislim da je ovo trenutak kada treba otići. Želim zahvatili svima koji su me podržavali, a posebno svojoj supruzi, djeci i mom ocu - zaključio je Britanac, koji je u karijeri ostvario 30 pobjeda i 9 poraza.