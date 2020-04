Boateng imao nesreću: Zabio se s Mercedesom u ogradu...

Nogometa i dalje nema diljem Europe. Neki klubovi polako se vraćaju treninzima, ali ne i Bayern Munchen. Igrači su i dalje na prisilnom dopustu kojeg stoper Jerome Boateng (31) neće pamtiti po dobrome.

Nijemac je u utorak posjetio svog sina u Leipzigu, a dok se vraćao u München, doživio je prometnu nesreću. U jednom trenutku izgubio je kontrolu nad vozilom i zabio se u zaštitnu ogradu. Srećom, on je prošao bez posljedica, ali njegov ljubimac nije. Iako šteta na njegovom Mercedesu nije vidljiva, popravak će morati platiit 25 tisuća eura.

Jérôme Boateng was involved in a car accident this morning on his way back to Munich after visiting his son in Leipzig. According to the police report, Boateng did not suffer any injuries but the property damage amounts to around 25,000 euros [TV Oberfranken & Bild] pic.twitter.com/2KyLTSBVLM