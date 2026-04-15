Boban: Barcelona nikad neće osvojiti LP s ovom momčadi...

Barcelona nije uspjela napraviti potpuni preokret i proći u polufinale Lige prvaka. Iako je s 2-1 pobijedila Atletico, gol Ademole Lookmana značio je da Atletico ide dalje s ukupnih 3-2. Barca je ostala s igračem manje pred kraj utakmice, imala je svoje šanse, ali ih nije iskoristila. U emisiji na Sky Sportu stručni komentator bio je Zvonimir Boban koji nije bio blag prema Kataloncima.

- Barcelona je u prvom poluvremenu snažno pritiskala, bili su gotovo neljudski u tome koliko su napadali i stvarali. U drugom poluvremenu, međutim, bilo je jasno da ne mogu održati taj tempo. Atletico je, s druge strane, ostao isti, dapače, poboljšao se - rekao je predsjednik Dinama pa nastavio:

- Barcelona nikada neće osvojiti Ligu prvaka s ovom momčadi. S ovom obranom i napadačem poput Ferrana Torresa, uz sve dužno poštovanje, to se neće dogoditi. Ako razmislite o tome, iste se stvari događaju s Flickom već dvije godine: visoka linija ne izgleda dobro. Ispravno je ostati visoko ako si u pritisku, ali ako to ne uspiješ, previše je rizično.

Komentirao je i Lamina Yamala.

- Vidio sam Yamala umornog, nespremnog u drugom dijelu. U njegovim godinama to se ne bi smjelo dogoditi. U drugom poluvremenu bez njega Barceloni je bilo teško išta stvoriti. Iako su tada imali dvije ili tri prilike čak i kada su imali deset igrača manje. Apsurdno, stvorili su više prilika nakon što je Garcia isključen nego u ostatku drugog poluvremena, nakon što su dominirali u prvom.