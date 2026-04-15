Boban: Barcelona nikad neće osvojiti LP s ovom momčadi...

Piše Jakov Drobnjak,
Vidio sam Yamala umornog, nespremnog u drugom dijelu. U njegovim godinama to se ne bi smjelo dogoditi. U drugom poluvremenu bez njega Barceloni je bilo teško išta stvoriti, komentirao je Boban

Barcelona nije uspjela napraviti potpuni preokret i proći u polufinale Lige prvaka. Iako je s 2-1 pobijedila Atletico, gol Ademole Lookmana značio je da Atletico ide dalje s ukupnih 3-2. Barca je ostala s igračem manje pred kraj utakmice, imala je svoje šanse, ali ih nije iskoristila. U emisiji na Sky Sportu stručni komentator bio je Zvonimir Boban koji nije bio blag prema Kataloncima. 

UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Atletico Madrid v FC Barcelona
Foto: Gonzalo Fuentes

- Barcelona je u prvom poluvremenu snažno pritiskala, bili su gotovo neljudski u tome koliko su napadali i stvarali. U drugom poluvremenu, međutim, bilo je jasno da ne mogu održati taj tempo. Atletico je, s druge strane, ostao isti, dapače, poboljšao se  - rekao je predsjednik Dinama pa nastavio:

- Barcelona nikada neće osvojiti Ligu prvaka s ovom momčadi. S ovom obranom i napadačem poput Ferrana Torresa, uz sve dužno poštovanje, to se neće dogoditi. Ako razmislite o tome, iste se stvari događaju s Flickom već dvije godine: visoka linija ne izgleda dobro. Ispravno je ostati visoko ako si u pritisku, ali ako to ne uspiješ, previše je rizično. 

Komentirao je i Lamina Yamala. 

- Vidio sam Yamala umornog, nespremnog u drugom dijelu. U njegovim godinama to se ne bi smjelo dogoditi. U drugom poluvremenu bez njega Barceloni je bilo teško išta stvoriti. Iako su tada imali dvije ili tri prilike čak i  kada su imali deset igrača manje. Apsurdno, stvorili su više prilika nakon što je Garcia isključen nego u ostatku drugog poluvremena, nakon što su dominirali u prvom.

VIDEO Atletico - Barcelona 1-2: Madriđani su izgubili bitku, ali ne i rat! Idu dalje u polufinale
LIGA PRVAKA ODUŠEVILA

VIDEO Atletico - Barcelona 1-2: Madriđani su izgubili bitku, ali ne i rat! Idu dalje u polufinale

Atletico Madrid je izgubio 2-1, ali ukupnim rezultatom 3-2 prošao u polufinale Lige prvaka. Yamal i Torres su zabili za Barcelonu, a Lookman za Madriđane. U polufinalu će igrati protiv Arsenala ili Sportinga
Ako Zlatko Dalić ode, igrači žele Slavena Bilića! HNS razmišlja i o još jednoj, manje iskusnoj opciji
DOZNAJEMO

Ako Zlatko Dalić ode, igrači žele Slavena Bilića! HNS razmišlja i o još jednoj, manje iskusnoj opciji

HNS već razmišlja o novom izborniku, zato što još nije potpisao novi ugovor sa Zlatkom Dalićem. Igrači, koliko čujemo, ne bi imali ništa protiv da ih preuzme Bilić, ako već Dalić odluči otići
STRAŠNE SCENE Golman Atletica čepovima u nos zvijezdi Barce! Poteklo dosta krvi. Ležao je...
UŽAS

STRAŠNE SCENE Golman Atletica čepovima u nos zvijezdi Barce! Poteklo dosta krvi. Ležao je...

Drama u Ligi prvaka! Fermín López stravično ozlijedio lice u sudaru s golmanom Atlética, ali nevjerojatno, nastavio je igrati

