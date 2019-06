Boban je pokazao da povratak u Dinamo uopće nije nemoguć

Ugledni talijanski mediji prenose da je to zapravo gotova stvar, da se Zvonimir Boban (50) već pakira i prazni ured u Zürichu, pa via Milano. Stara ljubav je pobijedila.

No, Bobanov povratak u Milan zapravo može biti važan i za hrvatski nogomet. Jer je pokazatelj da Zvone ne bježi od izazova i da je bez problema izišao iz takozvane komforne zone. Jer, priznat ćete, posao u Fifi je 'sunčanje na Baliju' u usporedbi s Milanom.

Foto: PA, NordPhoto/PIXSELL

Talijanski velikan već godinama posrće, klub koji je sa sedam naslova europskog prvaka drugi na vječnoj listi, iza Reala, u Ligi prvaka nije igrao od 2013. Dakle, bit će minimalno sedam godina.

Dugogodišnji gazda Silvio Berlusconi, koji je i Bobanu bio šef i doveo ga u svoju vilu na pregovore, otišao je. Stisnut brojnim sudskim tužbama, nepravilnostima... Otišla je i njegova desna ruka Adriano Galliani.

No, turbulencije su se nastavile jer Berlusconi je klub najprije prodao nekim kineskim prevarantima. Koji su brzo odmaglili. Ne ostavivši ništa.

Sada je vlasnik ozbiljn(ij)a američka investicijska grupa Elliott Management. Koja se nije razbacivala kad je došla, dijelom i zbog toga što je Milanu prijetila kazna zbog kršenja financijskog fair playa. Sad mogu i kreću s ulaganjima. I jasno su poručili:

- Mi ćemo ostati nekoliko godina, podići vrijednost klubu, pa ga prodati.

Foto: PIXSELL, REUTERS

Foto: Arhiva VL

Sve to vrijeme Boban je želja. I Milana, kao i Dinama, pa i HNS-a. No, kad godoi bi se potegnulo to pitanje, uvijek je zapelo na Zvoninu neslaganju s načinom vladanja HNS-om i Dinamom. Mamićevim vladanjem.

U Milanu, gdje je igrao devet godina, dočekao je dolazak svoga prijatelja Paola Maldinija i pokazao da ne čeka 'crveni tepih', kako mu se spočitavalo u Hrvatskoj. Nego čeka projekt kojem može vjerovati. U Milanu ga je dočekao. Mogao bi jednom i u Dinamu. Ljubav prema klubu nikad nije bila upitna...