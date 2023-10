Boban: Ma, idemo u Njemačku! To je karakterna reprezentacija, bilo bi loše da tako završi...

Seminaru nogometnih trenera i delegata u Makarskoj prisustvovao je i legendarni kapetan hrvatske reprezentacije, Zvone Boban. Predsjednik Uefinog savjetodavnog tijela "Football Board" otkrio nam je što misli o današnjem nogometu, VAR

Je li vam drago što ste pozvani na seminar trenera i delegata u Makarskoj?

- Ja sam Dalmatinac, rođen sam deset kilometara preko planine. Nedavno se probušio tunel pa je lakše stići. Uvijek je lijepo razgovarati o nogometu. To je moj život. Jako sam sretan što sam tu. Ne držim nikad predavanja, to mi je malo sterilno i glupo jer nakon pet minuta nitko te ne sluša. Ali, interakcija je uvijek bolja jer možemo puno naučiti jedni od drugih - rekao je Boban, a potom se dotakao budućnosti nogometa:

- Nogomet se manje mijenja nego što ljudi misle. Sve oko nogometa se mijenja. Naš život se promijenio. Vidimo koliko nas je digitala potpuno transformirala u nešto što nikad nismo mislili da ćemo postati. Nogomet gledamo na drugačiji način. Tehnologija je ušla. Ljudi same utakmice ne doživljavaju kao prije. Puno se manje prati tok igre, puno manje i navijači prate tok igre. Bitno je snimiti neki 'selfie', reći da si bio na stadionu, koji je bio rezultat i tko je zabio gol. Sama igra se puno zaboravila, a ona je slična otkad je Sacchi napravio revoluciju više manje se razvijala u sličnom smjeru. Nema tu nekih većih promjena kao što ljudi misle. Igrači su danas fizički spremniji nego prije. Budućnost ide u smjeru kontrole terena, brzina predaje lopte, što manje driblinge.

Koliko se igra efektivno od 90 minuta i kako komentirate nedoumice oko igranja rukom? Je li još uvijek postoji dosta situacija koje nisu jasno definirane?

- Efektivno vrijeme igre je 2014. godine na Svjetskom prvenstvu u Brazilu bilo 54 minute. S VAR-om u Rusiji 2018. igralo se 56 minuta. Sada se u Ligi prvaka igra 61 minuta, a u svim ostalim ligama se igra od 55 do 60 minuta. To je dosta nogometa, ali nitko se ne pita poslije nogometne utakmice je li se igralo 57 ili 58 minuta. Treba poznavati pravila nogometne igre, pročitati knjigu dobro, naučiti napamet da bi se raspravljalo o pravilima i odlukama sudaca. Interpretacija same ruke, prirodno-neprirodno, to je još uvijek nejasno. To je više pravilo da bi se zaštitili suci, da što god dosude imaju objašnjenje. To nema previše smisla i ide se u smjeru da se to mijenja. Mi smo u UEFA-i promijenili to, da odbijena ruka nikad nije ruka. Ako se odbije od noge ili stopala. Prije je bila interpretacija ako ona široko stoji da je ruka. Neke stvari danas još uvijek bune, neke sudačke odluke su čudne, a nekad logične ako znaš pravila nogometne igre.

Je li VAR donio pošteniji nogomet?

- Sigurno da je. VAR je dao poruku društvu što nogomet želi biti. Transparentan, pošteniji, čišći. Sam VAR nije promijenio igru, to je najbitnije. Promijenio je način donošenja sudačkih odluka. Ponekad pričekamo nešto, a to je minimalno, ali to je zanemarivo. Bitno je da postoji dinamika i fluidnost nogometa koju VAR sigurno nije uništio.

U Engleskoj se utakmica produži i deset minuta. Kako gledate na to?

- To je apsurdno pravilo u čijem donošenju nitko nije participirao, pa ni UEFA. To ide protiv logike kalendara koji je prenatrpan. Igrači igraju po 50-60 utakmica, a ti im u najtežim momentima dodaješ 10, 12 ili 15 minuta, a zaboravlja se onih osam iz prvog poluvremena. Samo u Engleskoj je to, ali su i oni počeli smanjivati. Shvatili su da su to najteži trenuci. Suci su umorni, igrači su nervozni, a ti im produžuješ još deset minuta. Zašto i tko je uopće pitao da se produži? Na Svjetskom prvenstvu u Kataru se napravilo bez pitanja. Ostali nisu sretni s tim, UEFA neće to podržavati.

Gdje je Hrvatska u cijeloj toj priči?

- Hrvatska je jako bitna nogometna zemlja. To smo pokazali od našeg osamostaljenja. Ja sam sretan i ponosan na moju generaciju što je počela proces bitnosti. Gledam našu ligu, svi vjerujemo da je poštena, ispravna, da su suci ok, to što godinama nije bilo. Svi smo svjesni što je bilo, ali nećemo se vraćati u prošlost. Liga se proteklih godina sjajno poboljšala, zanimljiva je, balans je tu. Na kraju je samo bitna ta nesretna i bijedna infrastruktura. Vlada je odobrila, ministarstvo je jako sporo, nevjerojatno tromo po donošenju kriterija po kojem bi se novac mogao povući za gradnju našeg stadiona. Samo je to ključno. Nadam se da će ministrica biti malo brža.

Sve je veći jaz između bogatih i siromašnih. Brojni igrači otišli su u Saudijsku Arabiju, spominje se Superliga, malim klubovima teško je doći do Lige prvaka, kako gledate na to?

- Tako je u nogometu bilo oduvijek. Uvijek su pobjeđivali Milan, Barcelona, Real Madrid i Manchester United. Nije to prevelika razlika, ali sada 15 klubova može osvojiti Ligu prvaka. Nekad su mogla dva ili tri kluba. Istina je da postoji jaz koji je teško premostiti, ali je to nemoguće. UEFA i FIFA daju ogromna sredstva za razvoj manjih država. Mislim da to ide u boljem smjeru nego što ljudi osjećaju, ali nogomet se igra jer ga voliš. Nije uvijek pitanje tko je bogatiji i siromašniji. Moraš ga voljeti.

Ide li Hrvatska na Euro?

- Ide, reagirat će oni kako treba. To je prečvrsta i karakterna reprezentacija. Na kraju krajeva bilo bi loše da tako loše završi jedna generacija koja nam je dala puno toga. Ali, i ako završi, nema veze, moramo im biti zahvalni.