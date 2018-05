Boban: Ono što mi radimo, to je već odavno trebalo napraviti

Legendarni kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Zvonimir Boban, koji od svibnja 2016. posebni savjetnik predsjednika FIFA-e za nogometna pitanja, komentirao je u razgovoru za internetsku stranicu Međunarodne nogometne federacije skorašnje svjetsko prvenstvo u Rusiji, otkrio svoje uspomene na broncu 'vatrenih', ali i svoje razmišljanja o uvođenju Video Assistant Referees (VAR) tehnologije na World Cup.

Boban je bio kapetan hrvatske vrste koja je 1998. na svjetskom prvenstvu u Francuskoj osvojila broncu, a sada u potpuno drugačijoj ulozi dočekuje smotru najboljih selekcija svijeta u Rusiji. Kao igrač je prošao SP i točno zna što znači World Cup i kako može utjecati na život igrača.

- Pripremate se za nešto što je uvijek povijesno, bilo da ste poraženi ili ste pobijedili. Što god se dogodilo, sudjelujete u jednom dijelu povijesti - kazao je Boban dodavši:

- Svjetsko prvenstvo je uvijek nešto posebno, osobito emocionalno i jedinstveno. Siguran sam kako će biti onih koji će učiniti nešto veliko za svoju zemlju - nadam se da će to biti moja Hrvatska. Ono što ćemo vidjeti je nešto što ne možete vidjeti ili osjećati u drugim sportovima. To je cijeli svijet na jednom mjestu s milijun ili milijardama boja koje možemo vidjeti i s nevjerojatnom strašću za svoje zemlje, ekipe i igrače. Nije lako opisati Svjetsko prvenstvo.

Boban je uvjeren kako ćemo u potpunosti uživati u ovom World Cupu.

- Vjerujem da ćemo vidjeti najbolje u ljudskom, nogometnom i kulturnom smislu, a što se tiče sigurnosti čak niti muha bez 'Fan ID-a' neće proći određena područja - dodao je Boban.

Po prvi puta na svjetskom prvenstvu koristit će se Video Assistant Referees (VAR) tehnologija, a Boban je otkrio što misli o tome.

- Filozofija VAR-a je u potrazi za pravednijom igrom u igri. Možda je to teška riječ, ali želimo više iskrenosti u igri, točnije rezultate, želimo zaštititi instituciju nogometa i suce. Suci su ljudska bića, oni nisu samo suci. Također, želimo zaštititi sudbine igrača i zaštititi uložena ulaganja dugi niz godina koja mogu nestati u jednoj sekundi zbog ljudskog oka. Sudac je ljudsko biće koje može počiniti pogreške. Ono što radimo jasan je znak nečega što je trebalo učiniti davno.

Boban je naglasio kako se želi izvući maksimalna korist s minimalnim smetnjama.

- Vjerujem da radimo nešto sjajno. To je veliki korak za nogomet. FIFA je zajedno s Međunarodnim odborom nogometnih saveza razvila ovaj sustav od nule. Rezultati su bili izvanredni. Na kraju dana, mi štitimo igru, a to je veličina VAR sustava - smatra posebni savjetnik predsjednika FIFA-e Giannija Infantina za nogometna pitanja.

Boban je otkrio kako će na SP-u sporne situacije biti prikazane na velikim ekranima na stadionima, uključujući prizore, slike i snimke trenutka koji se analizira.

- Sve će se prikazivati ​​na velikim ekranima, a to znači puno za ljude na stadionu - otkrio je.

Boban je otkrio i što misli o tome kako tehnologija može utjecati na tijek igre?

- Napravili smo analizu zajedno s belgijskim sveučilištom KU Leuven i od 100 utakmica VAR zapravo utječe na igru ​​samo jedan posto. Gotovo ništa. Ako razmišljate o fluidnosti nogometa, svi misle da je nogomet vrlo fluidna igra, ali to nije tako. Na posljednjem SP-u lopta je u prosjeku bila u igri 57 i pol minuta. Tako smo već nekako izgubili 35 minuta ili još više. Gubimo vrijeme na slobodnim udarcima, ali za nas to je normalno korištenje vremena. No, nije normalno da gubimo prosječno devet minuta za slobodne udarce, sedam minuta na bacanju lopte iz auta, četiri i pol na udarce iz kuta... Jedan pregled u prosjeku traje otprilike jednu minutu. U mnogim slučajevima to će biti samo 20 ili 30 sekundi. Naši suci najbolji su na svijetu i oni su dobro osposobljeni. Sudjelovali su na mnogim radionicama i na prošlim turnirima. Većina sudi u ligama koja već koriste VAR, tako da imamo vrhunske ljude za najbolju konkurenciju.

Na koncu je Boban imao poruku navijačima.

- Moja poruka je vrlo jednostavna - samo idite na svjetsko prvenstvo i uživajte u nogometu, uživajte u Rusiji. Sigurno će to biti poseban trenutak u njihovim životima - poručio je bivši kapetan 'Vatrenih'.