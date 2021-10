Tyson Fury (33) nokautirao je Deontaya Wildera (35) u 11. rundi pravog boksačkog rata, obranio WBC i The Ring naslove te potvrdio da je najbolji teškaš današnjice. Pa ispalio:

- Izaći ću, popiti nekoliko pića, neću razmišljati o boksu. Zadnji put sam odmah legao u krevet i putovao doma. A ovo večeras je bila zaslužena pobjeda i ići ću proslaviti.

Osim što se tih nekoliko pića pretvorilo u dvoznamenkastu brojku. Samo tri sata nakon pobjede, Fury se sa suprugom Paris, bratom Tommyjem i ostalim društvom zaputio u Las Vegas u raskošni Hakkasan klub i tulumario kao pravi šampion. Sipao je u sebe votku vrijednu 7000 kn, žeđ tu i tamo znao utažiti pivom, a društvo je počastio šampanjcem Ace of Spades rose. Kako je društvo bilo poprilično veliko, a kako nitko ne bi ostao žedan, britanski boksač je kupovao boce od tri litre koje koštaju 130.000 kn. Dao si je oduška pa i pušio cigare.

Bio je glavna zvijezda večeri pa su mu i vlasnici kluba itekako htjeli ugoditi. Samo za njega pozvali su poznatog DJ-a Stevena Aokija koji je zabavljao brojno društvo do tri ujutro. Samo za Furya puštao je Queenov hit 'We are the champions', a tada je krenuo kaos. Boksač je skinuo majicu te grlio i ljubio sve oko sebe. Uživao je i bio je jednostavno svoj.

Kada je na razglasu zasvirala 'American Pie' od Dona McLeana, nije mogao odoljeti. Uzeo je mikrofon i zapjevao.

- Jesam li ja najveći teškaš svoje ere? Bez sumnje. Vjerujem da bih mogao pobijediti bilo koga u povijesti - ispalio je u svome stilu.

No, nije se društvo samo tako razišlo. Otišli su u hotel se naspavati, a poslijepodne je uslijedio tulum na bazenu. I tamo je bilo pića kao u priči, kiča i slavnih osoba. A on - opet bez majice. Bila je to Furyjeva noć za pamćenje.

Od vrha i dna, problema s alkoholom, drogom i depresijom pa opet do vrha. Izašao je iz blata i postao najbolji na svijetu. Takvo nešto mogu samo oni najveći.