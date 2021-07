Dinamo je već stigao na koračić od trećeg pretkola Lige prvaka, a danas svoj europski put započinju i ostali hrvatski klubovi u Konferencijskoj ligi.

Prva na teren izlazi Rijeka koja u prvoj utakmici drugog pretkola gostuje u Gziri na Malti protiv istoimenog protivnika. Da, ovaj mali klub je mnogima ostao u sjećanju prije dvije godine nakon što je senzacionalno na Poljudu izbacio Hajduk. I upravo zbog toga, Riječani ništa ne prepuštaju slučaju. Bez obzira na to što su ogromni favoriti, s maksimalnim oprezom pristupaju utakmici.

Samo dan uoči utakmice Gzire i Rijeke, sve je upućivalo na to kako neće biti prijenosa s Malte. Maltežani nisu htjeli organizirati kamere, a navijačima je ostala nada kako će pronaći neki stream. No, ne moraju se više zamarati. HNTV je u posljednji čas osigurao prijenos susreta iz Ta' Qalija!

Klub s Rujevice je to slavodobitno objavio na Facebooku pa će tako navijači Rijeke u četvrtak od 19 sati na HNTV-u moći pratiti prijenos utakmice svog najdražeg kluba.

Očekuje se da će u Ta' Qaliju sunce pržiti na 32-33º Celzija, a uz to zrak će biti dodatno težak zbog onečišćenja. Lokalne su vlasti izdale upozorenje zbog loše kvalitete zraka te preporučile što manje vremena na otvorenom. No, za Riječane to baš i ne vrijedi.

- Ma o tome nam je najbolje uopće ne razmišljati jer onda ćemo otići u zonu alibija. Vrućina ili svježina, prirodna ili umjetna trava kao podloga, početak u 19 ili 20 sati... Ne-ma a-li-bi-ja! Rijeka mora proći Gziru i to je to - kazao je trener Rijeke Goran Tomić.

Rijeka je ogroman favorit i sve drugo bi bilo kiks za hrvatskog predstavnika. Koeficijent na pobjedu Rijeke je 1.35, a na iznenađujuću pobjedu Maltežana osam.

Također na HNTVU-u, ali od 21 sat, gledatelji će moći pratiti susret Pogona i Osijeka u Szczecinu.

Nenad Bjelica, koji se vratio u Poljsku nakon tri godine, bio je raspoložen uoči prve utakmice. I to s pravom. Iza njegovog Osijeka je najuspješnija sezona u u HNL-u. Klub je do posljednjeg trenutka vodio veliku bitku s Dinamom pa na kraju zauzeo drugo mjesto u prvenstvu, a novu sezonu su otvorili uvjerljivom pobjedom nad Šibenikom (3-0). S puno optimizma su Osječani došli u Poljsku, a odlična vijest je što su u kadru opet reprezentativci Mile Škorić i Laszlo Kleinheisler.

- S Pogonom sam nekoliko puta igrao kao trener Lecha. Jednom je bilo jako zabavno, kada smo u Poznanju pobijedili s 3:1, ali bilo je i slabijih utakmica. Mislim da su svake sezone sve jači i jači. U četvrtak ćemo pokušati dati sve od sebe i postići što bolji rezultat. Ali nakon utakmice nećemo znati ništa po pitanju plasmana dalje. Vidjet ćemo kako će se isplatiti činjenica da smo već odigrali jednu utakmicu u ligi. Pobijedili smo zasluženo s HNK Šibenik, a opet smo igrali bez Laszla Kleinheislera i Mile Škorića. Oboje su s nama letjeli u Szczecin i spremni su za utakmicu. Njihove zamjene također mogu igrati na visokoj razini. Igor Silva, koji je važan igrač u posljednjih godinu i pol, nije s nama, ali postoje i drugi igrači koji ga mogu zamijeniti - kazao je Bjelica.

Mnogi očekuju izjednačujući meč, a takvim ga smatraju i kladionice. Koeficijent na pobjedu Pogona i Osijeka je 2.50.

Nakon dvije godine čekanja, europske utakmice vraćaju se na Poljud. Hajduk u četvrtak od 21 sat protiv kazahstanskog Tobola u drugom pretkolu Konferencijske lige otvara svoje ovosezonsko europsko putovanje.

Po prvi put nakon dugo vremena, Poljud će biti lijepo popunjen. Očekuje se više od 15.000 ljudi, a to je sigurno obradovalo igrače koji će imati snažnu podršku i huk s tribina. Za one koji ne mogu na Poljud, prijenos je na Areni Sport 1.

Splićani s oprezom pristupaju utakmici itekako svjesni da se radi o čvrstoj i tvrdoj kazahstanskoj momčadi, no s pravom su u ulozi favorita. Koeficijent na pobjedu Hajduka je 1.65, a 5 je n pobjedu opasnog Tobola.

- Ovo je utakmica koju smo čekali jako dugo, europska utakmica, znamo dosta toga o suparniku, ali neke stvari nam ipak nisu poznate jer oni ne igraju svake godine Europu. Radujemo se ovoj utakmici. Analizirali smo njihove i naše utakmice, i mi ćemo biti spremni sutra. Sve su utakmice teške, mi se moramo naviknuti na taj ritam, u takvom ritmu igraju uspješni klubovi. Radujemo se svakoj sljedećoj utakmici i koristit ćemo cijeli potencijal naše momčadi. Odakle su najopasniji? Iz prekida, iskusni su, kompaktni su, ali kao što sam rekao, mi moramo biti bolji od njih - kazao je trener Hajduka Jens Gustafsson.