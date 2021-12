Engleski premierligaš Newcastle, koji je od listopada u vlasništvu bogatog saudijskog fonda, želi u svoje redove dovesti stopera Lillea Nizozemca Svena Botmana (21), objavili su britanski mediji.

Mediji navode da je Newcastle ubrzao pregovore s Lilleom, ali je upitno je li francuski klub spreman prodati Botmana u zimskom prijelaznom roku, jer njegov ugovor ističe tek u lipnju 2025.

No, ako bi došlo do transfera on se procjenjuje na 35 milijuna eura.

Također, mediji navode da je Botman spreman promijeniti klub iako se Newcastle bori za opstanak. U Newcastleu računaju da ako uspiju dovesti nizozemskog stopera da će im onda biti lakše nagovoriti i ostale igrače koji su na njihovoj listi želja, Kierana Trippiera iz Atletico Madrida i Evertonovog braniča Lucasa Dignea.

Inače, talentirani Botman je na radaru talijanskog AC Milana, koji je u potrazi za stoperom nakon što se ozlijedio Simon Kjaer i neće ga biti nekoliko mjeseci.

Paolo Maldini i društvo bacili su oko na nizozemskog stopera, kojem se predviđa vrlo uspješna budućnost i koji bi jednog dana mogao stajati rame uz rame Virgilu van Dijku ili Mattijsu de Lightu.