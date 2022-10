Bogdanović debitirao za novi klub i ostavio sjajan dojam...

Nova sezona NBA lige počinje 18. listopada. Klubovi se uigravaju i bruse formu u pripremnim utakmicama, a prvu u dresu Detroit Pistonsa odigrao je Bojan Bogdanović. I odmah pokazao da će od velike pomoći biti mladoj momčadi koja u play-offu nije igrala od 2016. godine. Možda on bude da pokretačka spona.

New York Knicksi slavili su 117-96, Bojan je krenuo u prvoj petorci te na parketu ukupno proveo 22 minute. I točno donio ono što je najbolje i radio u karijeri. Nije previše sudjelovao u izgradnji igre, ali zabio je 11 koševa. Tricu je imao tri od pet uz dva pogođena slobodna bacanja. Pistonse je predvodio Ivey sa 18 koševa, kod Knicksa je najbolji bio R.J Barrett s 21 košem.

Foto: Wendell Cruz/REUTERS

Bojanu će Detroit biti peti NBA klub u devetoj sezoni, nakon Brooklyna, Washingtona, Indiane i Ute u kojoj je prošle sezone bio na 18 koševa u prosjeku po utakmici.

Foto: Wendell Cruz/REUTERS

No, čeka ga sredina koja je daleko od onoga za što je Bojan dosad igrao i za što je htio igrati u završnoj fazi karijere. Pistonsi su lani imali na kontu svega 23 pobjede. Riječ je o momčadi koja je posljednji put u play-offu igrala prije šest godina, a on je priželjkivao momčad koja će se boriti za titulu i u kojoj će imati drugačiju ulogu od ove. No, kao da se njega išta pitalo oko razmjene... Ipak, ako je suditi po prvoj utakmici, Babo bi se sjajno mogao uklopiti u novu momčad.

