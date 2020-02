Čudesni Babo srušio Portland! 'Suci su nam ukrali pobjedu'

Košarkaši Utah Jazza prekinuli su niz od pet poraza pobijedivši pred svojim navijačima Portland sa 117-114, a Bojan Bogdanović je sa 27 koševa bio najbolji strijelac pobjedničke momčadi koja je preokrenula zaostatak od 16 koševa s početka drugog poluvremena.

- Suci su nam oteli pobjedu - izjavio je najbolji igrač Portlanda Damian Lillard nakon poraza njegove momčadi 117-114 na gostovanju kod Utah Jazza, referirajući se na nedosuđeni koš u završnici utakmice, kad je Rudy Gobert blokirao loptu u silaznoj putanji pri vodstvu domaće momčadi 116-114.

- To je bila čista situacija. Tri suca su na terenu i nijedan nije to vidio. Koštali su nas pobjede. Borimo se za doigravanje i svaka nam je pobjeda važna. Dali smo sve od sebe da bismo došli do pobjede na teškom gostovanju, a oni su nam je oteli - bijesan je bio najbolji igrač Trail Blazersa nakon utakmice u kojoj je postigao 42 koša, uz šest skokova i šest asistencija.

- Cijelu utakmicu me udvajaju, nekad me čuvaju i trojica, potežu me, guraju i ja izvedem samo tri slobodna bacanja na utakmici. I onda još pogriješe u čistoj situaciji na kraju utakmice. I onda ne bismo trebali nešto reći o tome? Naravno da ćemo govoriti, jer su nas koštali pobjede - zaključio je Lillard.

Pogrešku sudaca priznao je i Gobert.

- Ja sam napravio što sam mogao da ga zaustavim. Bila je silazna putanja, to se dobro vidi na snimci.

Nakon Gobertove blokade Bojan Bogdanović je pogodio jedno od dva slobodna bacanja, a Portland je dobio 7.5 sekundi za još jedan napad i produžetak. Caleb Swanigan je imao otvoren šut za tricu u desnom kutu, ali je promašio.

Tako je Utah zaustavila niz od pet uzastopnih poraza, iako je domaća momčad na poluvremenu zaostajala 14 koševa i dopustila Trail Blazersima da im u prvom poluvremenu ubace 72 koša (58-72). "Jazzeri" su u trećoj četvrtini dopustili samo 17 koševa te ukupno 42 u drugom poluvremenu, kad je njihova obrana proradila.

Bojan Bogdanović je sa 27 koševa (šut 10/16, za tricu 2/6) bio najbolji strijelac Jazza. Mike Conley je završio sa 18 poena, po 16 su ubacili Donovan Mitchell i Rudy Gobert koji je tome dodao 14 skokova i jednu blokadu, koja je zasjenila veliki povratak njegove momčadi s ruba šestog uzastopnog poraza do pobjede.

Portland je uz Lillarda imao još samo trojicu s dvoznamenkastim učinkom: C. J. McCollum je ubacio 27 koševa, Gary Trent 16, a Mario Hezonja 11.

Hrvatski reprezentativac je imao veliku minutažu, igrajući gotovo 27 minuta i često se našao u poziciji čuvara na Bogdanoviću. Bojan je iz tih dvoboja više puta izašao kao pobjednik. No, Hezonja je uz koševe skupio šest skokova, tri osvojene lopte te po jednu blokadu i asistenciju, što mu je ukupno gledano ponajbolji učinak u dresu Portlanda.

Portland je u drugoj minuti druge četvrtine ostao na samo osmorici aktivnih igrača, jer je Trevor Ariza zbog prigovora sucu zaradio dvije tehničke u nekoliko sekundi i bio isključen.

Napetu završnicu i pobjedu u posljednjim desetinkama utakmice odnio je Washington svladavši pred svojim navijačima Dallas sa 119-118. Pobjednički koš dvije desetinke prije kraja dvoboja postigao je Bradley Beal polaganjem nakon ubacivanja iz auta. Prethodno je Tim Hardaway Jr. na 1.8 sekundi prije kraja pogodio samo drugo od dva slobodna bacanja za vodstvo svoje momčadi 118-117.

Beal je sa 29 koševa i osam asistencija bio najbolji igrač Wizardsa za koje je Davis Bertans ubacio 20 poena uz osam skokova. U još jednoj utakmici bez ozlijeđenog Luke Dončića strijelce Dallasa je sa 20 koševa predvodio Seth Curry, a Tim Hardaway Jr. je ubacio 19 uz sedam asistencija.

Atlanta je u TD Gardenu nastupila bez svog najboljeg igrača Traea Younga, ali su Hawksi uspjeli dobro namučiti Boston za pobjedu Celticsa 112-107. Gosti su imali čak i dva šuta za produžetak, ali su Huerter i Goodwin promašili trice.

Jayson Tatum je sa 32 koša i šest asistencija bio najbolji kod pobjednika, a Enes Kanter je spojio 16 poena i 15 skokova. Strijelce Atlante je predvodio John Collins sa 30 koševa i 10 skokova.

Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvario je Phoenix. Sunsi su pred svojim navijačima svladali Houston sa 127-91, a već nakon prve četvrtine domaća momčad je vodila sa 46-26. Kelly Oubre Jr. je imao učinak karijere sa 39 koševa i devet skokova, a Devin Booker je ubacio 33 poena za pobjednike. Rocketse je sa 32 koša predvodio James Harden.

Toronto je u Indianapolisu nastavio pobjednički niz i stigao do 13. uzastopnog trijumfa, svladavši domaće Pacerse sa 115-106. Jedina loša vijest za Raptorse je ozljeda vrata Kylea Lowryja koji je do trenutka kad je morao napustiti teren imao 16 koševa i 11 asistencija.

Serge Ibaka je ubacio 22 poena uz 10 skokova, a Fred VanVleet je imao 20 koševa i sedam asistencija za pobjedničku momčad. Najbolji kod Pacersa bio je Domantas Sabonis sa 19 poena i 13 skokova.

Povratkom na domaći teren Philadelphia je prekinula crni niz od četiri poraza, koje su nakupili na gostujućim parketima, gdje im je učinak 9-19. Protiv Memphisa su slavili sa 119-107 i došli do 23. domaće pobjede u 25 utakmica. Briljirao je Furkan Korkmaz sa 34 koša (šut 13/17, za tricu 7/9), a Ben Simmons je imao 22 poena i 10 asistencija.Tobias Harris je postigao 21 koš. Ja Morant je sa 15 poena bio najbolji strijelac Grizzliesa, a Jonas Valančiunas je imao 14 koševa i 10 skokova.

U Oklahoma Cityju je Thunder svladao Detroit sa 108-101. Chris Paul je sa 22 koša i sedam asistencija bio najbolji kod domaće momčadi. Shai Gilgeous-Alexander je ubacio 21, a Danilo Gallinari 19 poena. Pistonse su predvodili Reggie Jackson sa 28 koševa i Christian Wood sa 27 poena i 12 skokova.

Bogdan Bogdanović je bio jedan od najzaslužnijih u pobjedi Sacramenta 105-97 nad Miamijem. Srpski reprezentativac je završio dvoboj sa 23 koša gađajući trice 6/13. Buddy Hield je ubacio 21 poen, a De'Aaron Fox je imao 16 koševa i osam asistencija. Kod Heata je najbolji bio Bam Adebayo sa 26 poena i sedam skokova.

Mario Hezonja je za gotovo 27 minuta na parketu postigao 11 koševa, uz šest skokova i tri osvojene lopte. (abu)