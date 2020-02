Bogdanović ipak šutira trice na All-Staru? Lillard se ozlijedio

Nakon užasnog starta, Portland Trailblazersi digli su se ponajviše zahvaljujući Damianu Lillardu te se bore za osmo mjesto zapadne konferencije. No, Dame se ozlijedio protiv Grizzliesa i nije poznato koliko će izbivati s terena. To ne bi trebalo biti dugo jer ozljeda navodno nije teže naravi.

Foto: Jaime Valdez

Lillard tvrdi da nije osjetio pucanje u području prepona, ali tek će se nakon pregleda znati više o potrebnom vremenu oporavka. Jedno je sigurno - neće ga biti na All-Star vikendu u Chicagu. Tamo je trebao nastupiti na All-Star utakmici kao i na natjecanju u šutiranju trica. Trebao je nastupiti za Team LeBron, ali to je manje važno jer se oslobodilo mjesto koje bi mogao popuniti hrvatski reprezentativac.

Lillard says he won’t be able to play in the All-Star Game. Mentions Devin Booker as someone who should be considered as his replacement. https://t.co/WsmvzM7tRL