Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović jedini je predstavljao Hrvatsku noćas na NBA parketima. Beretta se nije zagrijala i još nije na onoj temperaturi na koju nas je Babo naviknuo, no Hrvat je nastavio sa solidnim partijama.

Utah Jazz je sa 122-110 slavila protiv Denver Nuggetsa. Bio je to napet susret u kojem su se kroz cijelu utakmicu momčadi izmjenjivale u vodstvu, a pobjednika je odlučila sjajna posljednja četvrtina Jazzera. U nju se ušlo s 91-90 za domaćine, no igrači Ute su potegnuli i s 31-20 došli do treće pobjede iz tri utakmice.

Najbolji kod pobjednika bio je francuski centar Rudy Gobert koji je zabio 23 koša i uhvatio čak 16 skokova, dok je Mitchell brojao do 22. Prošlosezonski MVP NBA lige Nikola Jokić zabio je 24 koša uz šest skokova i šest asistencija. I to sve u prve dvije četvrtine! Srpski košarkaš ozlijedio je koljenu u sudaru s Gobertom pa se više nije ni pojavio na parketu. A bez njega je Denver totalno druga momčad. Nuggetsima je ovo drugi poraz u četvrtom susretu i jasno je kako ih čeka teška i neizvjesna sezona bez playmakera Jamala Murrayja koji je ozlijeđen. Sad ako još i Jokića dočeka teža dijagnoza...

Bojan Bogdanović je na parketu proveo 29 minuta i za to vrijeme zabio 15 koševa uz dva skoka. Babo nije zasjao noćas u punom sjaju, ali i dalje solidna partija najboljeg hrvatskog košarkaša.

Najneizvjesniji meč navijači su pratili u Teksasu gdje su Lakersi nakon produžetka pobijedili San Antonio Spurse 125-121. Nije bilo LeBrona Jamesa pa su morali potegnuti njegovim 'pomoćnici Russell Westbrook i Anthony Davis. Prvi je zabio 33 koša uz deset skokova i osam asistencija, a Davis je ubacio 35 koševa te uhvatio 17 skokova.

Momčad Grega Popovicha predvodio je Poeltl s 27 koševa i 14 skokova.

Golden State Warriorsi ove sezone igraju kao preporođeni pod ravnanjem maestra Stepha Curryja. Warriorsi su pobijedili Oklahomu 106-98, a sjajni Steph zabio je 23 koša uz četiri skoka i šest asistencija. Gilgeous-Alexander predvodio je poražene s 30 koševa, ali nije mogao sam.

Sjajnom Golden Stateu, čiji Curry proživljava novu mladost, ovo je četvrta pobjeda u nizu od početka sezone, a Oklahoma je na 0-4.

Uz još jednu sjajnu partiju svog dijamanta Dončića, Dallas je pobijedio Houston 116-106. Slovenski košarkaš utrpao je 26 koševa uz 14 skokova i sedam asistencija. Rocketse je predvodio Gordon s 22 poena.

Najskuplji NBA klub New York Knicksi stigli su do treće pobjede u četvrtom susretu. Knicksi su pobijedili Philadelphiju 1122-99 koja i dalje vodi rat sa svojim ponajboljim igračem Benom Simmonsom koji pod svaku cijenu želi napustiti klub.

Široka klupa Knicksa i velik broj raspoloženih igrača odlučio je pobjednika. Petorica su bila dvoznamenkasta, a najbolji među njima Kemba Walker s 19 koševa. Philu je predvodio Harris s 23 poena, a slabiji dan imao je najbolji igrač Embiid s 14 koševa i šest skokova. Philadelphiji je ovo bio drugi poraz u četvrtom susretu.

Luka Šamanić nije bio u rosteru Knicksa.