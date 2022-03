Bogdanović: Luka i LeBron su klase za sebe, a kada gledam Hajduka poprilično se nerviram

Bojan Bogdanović ponovno je u fantastičnoj formi. To zasigurno može veseliti glavnog trenera Utah Jazza Quina Snydera, ali i hrvatskog izbornika Damira Mulaomerovića!

U posljednje tri utakmice Babo je na prosjeku od 27,6 poena, a pri tome je gađao trice s nestvarnih 60 posto preciznosti. U noći na subotu zbog udarca protiv Portlanda propustio je gostovanje (102-104) u San Antoniju, no na parket bi se trebao vratiti već u noći na nedjelju kada njegova momčad kod kuće dočekuje Sacramento. Prije samo nekoliko dana Bogdanović je ubacio OKC-u 11 trica i porušio brojne rekorde...

- Protiv Clippersa sam u doigravanju jednom ubacio devet trica, ovo mi je svakako rekord i osjećaj je sjajan. Imao sam problema sa šutom, jer sam zbog ozljede prsta na lijevoj ruci morao nositi zaštitu. Nije mi to šuterska ruka, ali me smetalo, jer mi je prst bio ispružen s tom zaštitom, morao sam se tu navikavati na drugačiji prijem lopte. Kad sam skinuo tu zaštitu, psihološki sam se odmah popravio, a to se i osjetilo na ovim utakmicama - rekao je šuter Jazza za Sportske Novosti pa nastavio:

- Činjenica je da sam šuter i svakom šuteru je teško igrati kad mu ne dolaze lopte. Posljednjih mjesec dana sam igrao praktički bez šuta za tri, ali cijela momčad treba te moje šuteva. Puno je lakše kad ja pogađam, jer se uz mene mora vezati protivnički suigrač, a tada ostane dosta prostora za Mitchella, Conleyja, Clarksona i njihove prodore, puno više prostora i za Goberta. Kad ja pogađam, niti jedna se obrana ne usudi pomagati s mene...

Njegova je momčad trenutno 4. na Zapadu, iako za 'vratom pušu' Denver i Dallas, a i Minnesota je jako blizu. Utah mora, u najmanju ruku, zadržati to mjesto kako bi u doigravanju imali prednost domaćeg terena.

Fenomenalni LeBron James (u prosincu puni 38 godina) prije nekoliko je dana ubacio 56 poena, a predstava Luke Modrića (u rujnu puni 37) protiv PSG-a već je mnogo puta prepričana. Bogdanović za mjesec dana puni 33 godine, no ne vjeruje da će u njihovim godinama biti na vrhuncu.

- Oba igrača su klasa sama za sebe, ljudi koji dominiraju u svojim sportovima. Evo, ja ću uskoro napuniti 33 godine i trenutačno sam u najzrelijim košarkaškim godinama. I realno je, ukoliko ne govorimo o ekstremima, da budem na ovoj razini godinu, dvije, a onda da dođe do nekog pada. Ova dva igrača su primjeri gdje oni iz godinu u godinu postaju sve bolji i bolji. A u tim godinama je takvu razinu doista teško držati.

Eh, sad - reprezentacija. Hrvatska dočekuje posljednja dva (Slovenija u gostima, Finska kod kuće) lipanjska kvalifikacijska susreta za Svjetsko prvenstvo na posljednjem mjestu u grupi s omjerom 1-3. Nije nikako idealno, no Hrvatska i dalje ima šanse plasirati se na veliku pozornicu, a tu će od ogromne pomoći biti naš već godinama najbolji košarkaš. Još ako tu budu Ivica Zubac, Mario Hezonja, Kruno Simon... Hrvatska ima izgledne šanse. No, imaju i Slovenci svog 'kapitalca' iz najjače lige svijeta.

- Nismo pričali (Luka Dončić i on, op.a.) o reprezentaciji, nisam ga niti pitao hoće li igrati tu utakmicu, ali on na reprezentaciju gleda na način koji je i kod mene prisutan, pa tako ne dvojim da će biti tu. Onaj tko izgubi tu utakmicu u Ljubljani bit će u teškoj poziciji, ne samo za plasman na SP, nego i za probiti se u drugu rundu kvalifikacija. Hoćemo li biti kompletni? To ne znam, ne želim pričati u nečije drugo ime, jedino mogu potvrditi da ću ja biti u reprezentaciji. Ukoliko budem, jasno, zdrav.

Babo je poznat kao veliki navijač Hajduka...

- Poprilično se nerviram. Ok, jedno vrijeme je to išlo jako dobro, pa se nisam trebao nervirati, ali onda su se dogodili ti kiksevi... - zaključio je Babo za SN.