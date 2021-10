Jedini hrvatski košarkaš koji je večeras trčao po NBA parketima bio je Bojan Bogdanović čiji su Utah Jazzeri slavili na gostovanju protiv Sacramento Kingsa s 110-101 i tako ostali stopostotni nakon drugog kola.

Babo je u pobjedu svoje momčadi ugradio 13 poena šutiravši 5/11 (2/5 za tri). Najbolji pojedinac utakmice bio je Donovan Mitchell s 27 poena, dok je u poraženoj momčadi najefikasniji bio Barnes s 25 poena, dok je Hield ubacio 24.

Jazzeri su na poluvremenu gubili s šest razlike (52-46), no u uzbudljivoj završnici ipak su došli do pobjede.

Los Angeles Lakersi su nakon poraza od GSW-a u prvom kolu ponovno izgubili. Ovog puta od Phoenix Sunsa sa 115-105 za koje nije nastupio Dario Šarić zbog ozljede. U veteranskoj momčadi Lakersa ponovno je najbolji bio LeBron James s 25 poena, dok je Davis ubacio 22. Kod Sunsa su preko 20 poena ubacili Paul (23), Booker (22) i Bridges (21).

Prva dionica završila je u egalu (26-23), a kao ključna se pokazala druga četvrtina koju su Sunsu dobili s 34-18, a odličnu su igru prošlosezonski finalisti pokazali i povratku na parket s predaha. Treću su dionicu dobili s +14 (37-23), a Lakersi su unatoč odličnoj posljednjoj dionici (38-21) tek uspjeli ublažiti poraz.

Dvije minute prije kraja prvog poluvremena na klupi Lakersa su se umalo potukli Dwight Howard i Anthony Davis. Američki gorostasi su se zakačili zbog reakcije kod 'pick and rolla', a na nakon utakmice su rekli da su sve riješili na parketu, dok je trener Vogel izjavio da mu je drago što je njegovim igračima stalo pa im ne zamjera.

Najzanimljivija utakmica večeri odigrala se u Washingtonu gdje su Wizardsi slavili protiv Indiana Pacersa sa (135-134) nakon produžetka. Nepune dvije minute do kraja regularnog dijela utakmice Pacersi su imali 123-117, no Dinwiddie s dvije vezane trice osigurava svojoj momčadi produžetke u kojima su ponovno gubili, ali su ipak došli do pobjede, druge uzastopne.

Fantastični razigravač Wizardsa je u izostanku Beala preuzeo stvari u svoje ruke i ubacio 34 poena uz šest skokova i devet asistencija, dok je Turner za Pacerse ubacio 40 poena.

Cleveland - Charlotte 112-123

Orlando - New York 96-121

Washington - Indiana 135-134 (123-123)

Boston - Toronto 83-115

Philadelphia - Brooklyn 109-114

Chicago - New Orleans 128-112

Houston - Oklahoma 124-91

Denver - San Antonio 102-96

LA Lakers - Phoenix 105-115

Sacramento - Utah 101-110