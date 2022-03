Utah ne može bez Bogdanovića, Lakersima se ozlijedio James

Košarkaši Dallas Mavericksa pred svojim su navijačima svladali Utah Jazz sa 114-100 u dvoboju koji može odlučiti prednost domaćeg terena u prvom krugu doigravanja, a Bojan Bogdanović je propustio i osmu utakmicu zaredom.

Luka Dončić je sa 32 koša, 10 skokova i pet asistencija bio najbolji igrač domaće momčadi. Najbolji strijelac gostiju bio je Rudy Gay sa 18 poena.

Dallas je s učinkom 46-29 sada na četvrtoj poziciji u Zapadnoj konferenciji, a Utah (45-30) je pala na peto mjesto.

Kyrie Irving je debitirao ove sezone na domaćem terenu za Brooklyn Netse, nakon što je u New Yorku ukinuta zabrana nastupa igračima koji nisu cijepljeni protiv korona virusa, ali to nije omelo Charlotte Hornetse da dođu do važne pobjede 119-110 u borbi za doigravanje. Obje momčadi imaju učinak 39-36, Hornetsi su zahvaljujući dodatnim kriterijima plasirani na osmo, a Netsi na deveto mjesto u Istočnoj konferenciji.

Irving je završio dvoboj sa 16 koševa i 11 asistencija, a najbolji strijelac Netsa bio je Kevin Durant sa 27 poena. Najzaslužniji za pobjedu Charlottea bio je LaMelo Ball sa 33 koša, devet asistencija i sedam skokova.

U situaciji kada im je svaka pobjeda važna, LA Lakersi izgubili su kod New Orleansa. Pelicansi su dobili 116-108, a možda će Lakersima tek doći još lošija vijest jer ozlijedio se LeBron James iskrenuvši gležanj.

- Kad gledam snimku tog doskoka, ni sam ne znam kako sam završio utakmicu. Izgleda zbilja gadno. S*anje. Ne volim propuštati utakmice, to nije u mojoj prirodi - rekao je James nakon utakmice s 39 koševa.

Boston je pobijedio Minnesotu 134-112 i preuzeo vrh Istoka, a Booker je s 35 koševa poništio Embiidovih 37 u pobjedi Phoenixa nad Philadelphijom 114-104.

