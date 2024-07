Bolest mu je usporila razvoj, no izborio se za udarni sastav. Sad je produžio vjernost Hajduku

Talentirani 20-godišnji stoper Dominik Prpić danas je na Poljudu potpisao novi ugovor kojim je produžio vjernost Hajduku do ljeta 2027. godine. Dominik je za prvu momčad debitirao s 18 godina, u prosincu 2022. godine, a do sada je nastupio u 17 službenih utakmica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:08 Ludnica na Poljudu povodom dolaska Ivana Rakitića | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Svoj put u Hajduku započeo još u pionirima nakon što na Poljud stigao putem dopunske selekcije. Odmah je počeo pokazivati kako se radi o velikom potencijalu što je najviše do izražaja došlo za vrijeme juniorskog staža.

Mononukleoza ga usporila, ali samo malo

Prvi dio prošle sezone proveo je na posudbi u Kalcer Radomlju, a nakon toga vratio na Poljud gdje je krajem prošle sezone dobio značajnu minutažu.

- Dominik je u Akademiju stigao u pionirima kao rezultat kvalitetne dopunske selekcije. Od samog dolaska pokazivao je iznimnu profesionalnost te veliku volju za radom i napredovanjem što ga je na koncu dovelo do prve momčadi. Kroz juniore je označen kao veliki potencijal na poziciji centralnog braniča te je debitirao za prvu momčad u sezoni 2022/2023., ali na žalost razvoj mu je na kratko usporen zbog bolesti, odnosno mononukleoze, nakon čega mu je trebala cijela sezona kako bi uhvatio pravi natjecateljski ritam. Iz tog razloga proveo je polusezonu na posudbi u NK Kalcer Radomlju, te se potom vratio u našu prvu ekipu gdje je pokazao kvalitetnu izvedbu. Početkom ljetnih priprema za novu sezonu Dominik se kroz trenažni proces i prijateljske utakmice nameće trener svojim potencijalom i nogometnim sposobnostima - istaknuo je ovom prilikom sportski direktor Nikola Kalinić.

Prpić: Praktički sam dijete Hajduka

- Stvarno sam presretan, predivan osjećaj. Praktički sam dijete Hajduka, prošao sam gotovo sve uzraste u našoj Akademiji, lijepo mi je tu i zadovoljan sam svojim razvojem, smatram da će to biti još bolje u budućnosti. Ovom prilikom želim se zahvaliti predsjedniku, sportskom direktoru i svima u klubu, od trenera koji su me vodili do svih službi, pa do mojih suigrača. Idemo sada u novu sezonu i nove pobjede - istaknuo je Dominik nakon potpisa novog ugovora.

Prpić je pokazao treneru Gennaru Gattusu da ozbiljno može računati na njega u nadolazećoj sezoni.