Nova ozljeda u Hajduku: Još jedan važan prvotimac je otpao

Nogometaši Hajduka sutra se vraćaju treninzima, a Mislav Karoglan će na raspolaganju imati gotovo kompletnu momčad. Od standardnih igrača iz postave neće moći računati na Niku Sigura, koji je dobio udarac u stopalo.

"Niko Sigur dobio je tijekom susreta s Varaždinom udarac u stopalo što je rezultiralo lakšom ozljedom koja će ga udaljiti s terena na otprilike dva tjedna. Njegova rehabilitacija bi trebala završiti do kraja reprezentativne stanke" objavio je Hajduk na službenim stranicama kluba.

Uz Sigura nema ni Aleksandra Trajkovskog koji je lakše ozlijeđen, ali bi se trebao priključiti pripremama sjevernomakedonske reprezentacije, Filip Čuić U-21 BiH te Luka Vušković i Roko Brajković U-19 reprezentaciji Hrvatske.

Na popisu ozlijeđenih su i Elvis Letaj i Jere Vrcić, dvojac koji je zbog ozljeda podvrgnut operativnim zahvatima na koljenima. Iako je Sigurova ozljeda mehanička, odnosno plod je udarca, od igrača Hajduka koji su se ozbiljnije ozlijedili od kraja prošle sezone mogla bi se komotno posložiti jedna kompletna: L. Kalinić – Mikanović, Ferro, Elez, Melnjak - Pukštas, Kalik, Sigur – Sahiti, N. Kalinić – Dajaku.

Ima tu doslovce svega, od ozljeda prednjih i zadnjih križnih ligamenata koljena, preko upala pubičnih kostiju i prepona, do skakačkih koljena, puknuća i istegnuća loža, gležnjeva... Kao da je riječ nastupaju u nekom klubu borilačkih sportova, a ne u nogometnom klubu... Istina, nogomet je kompleksan i naporan sport u kome ozljede nisu rijetkost, pa ni one najteže, ali kad je u pitanju ovako veliki broj ozljeda koje nisu prouzročene udarcima suparnika, problem nije teško detektirati. Leži ili u neadekvatnom trenažnom procesu, ili pak u lošim uvjetima u kojima momčad radi. Obzirom da su ozbiljne ozljede na Poljudu konstanta već godinama, jasno je da nije problem samo trenažni proces, nego je u pitanju davno detektirani i nikad riješeni problem manjka travnatih terena i njihovo jako loše stanje.

Tereni su se s vremena na vrijeme popravljali, glavni i pomoćni su u više navrata mijenjani i dotjerivani, obnavljala se i drenaža, i sustav navodnjavanja, i travnati pokrov, a zadnji put, prije dvije godine ugrađen je hibridni travnjak koji je trebao riješiti problem i osigurati nesmetano korištenje oko 250 sati godišnje. Ali, problem nije riješen.

- Možda se s tribina čini da je travnjak ravan i dobar, ali probajte se spustiti na teren i vidjet ćete koji je to užas, rupa do rupe, na nekim mjestima je tvrd, na drugima mekan... - kažu nam igrači s kojima smo pričali na ovu temu.

I nije to neka velika tajna, da je stanje terena loše potvrdio je i predsjednik Lukša Jakobušić u više navrata. Nedavno se pohvalio kako je angažirao nove stručnjake za travnjake, u više navrata su on i bivši trener Ivan Leko hvalili njihov angažman i trud, ali ma koliko se trudili nisu uspjeli popraviti stanje. Štoviše, tjedan dana uoči utakmice s Osijekom prva momčad je silom prilika trenirala u Žrnovnici, a ne tako davno i u Mravincima, Stobreču... Teško je reći da su neadekvatni travnjaci na pomoćnom i glavnom terenu glavni uzroci brojnih ozljeda, ali da su doprinijeli, to svakako.

Činjenica je da Hajduk dan – danas ima iste uvjete kakve je imao još od preseljenja na Poljud 1979. godine. Tada su to bili vrhunski uvjeti, glavni i dva pomoćna terena, zatvorena dvorana, fitnes, poligoni... Nakon 45 godina, bolje uvjete od Hajduka ima većina prvoligaša, pogotovo najveći konkurenti. Dinamo muku muči sa stadionom, ali tereni su mu u savršenom stanju i ima ih dovoljno za sve. Rijeka je na Rujevici dobila kamp u kojem ima sve potrebne uvjete i godinama najbolji travnjak na kojem se suparnici jako teško snalaze. Osijek je dobio novi stadion i primjerene uvjete na Pampasu... Hajduk? Hajduk je ostao na glavnom i dva pomoćna terena, od kojih je jedan s umjetnom travom, a na njima treniraju i igraju sve selekcije, od seniora, preko seniorki, i više juniorskih, kadetskih, pionirskih selekcija. Svakako neadekvatno za klub koji je na vrhu prvenstvene ljestvice i koji ima ozbiljne ima šampionske ambicije...