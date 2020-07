Bolt objavio prvu fotografiju kćeri i otkrio kako ju je nazvao: Ovo je Olympia Lightning Bolt

Najbolji svjetski sprinter svih vremena pohvalio se na Twitteru fotografijama dvomjesečne kćerkice. Po prvi put su Jamajčanin i njegova dugogodišnja partnerica Kasi Bennet javno obznanili i ime prvog djeteta

<p>Sprinterska zvijezda i svjetski rekorder Jamajčanin <strong>Usain Bolt (33) </strong>postao je otac još sredinom svibnja, no tek sad je objavio prve fotografije svoje novorođene kćeri. Najbrži čovjek svih vremena i njegova dugogodišnja partnerica <strong>Kasi Bennet</strong> dosad su i ime djevojčice držali u tajnosti. Ponosni tata Bolt ipak se odlučio pohvaliti na Twitteru fotografijama svoje nasljednice uz potpis "Olympia Lightning Bolt".</p><p>Sretni par zajedno je još od 2014., no u javnosti su obznanili svoju vezu tek 2016. Samo godinu kasnije Bolt se<strong> umirovio nakon ozljede </strong>tetive na Svjetskom prvenstvu. 11-erostruki svjetski prvak jedini je kojem je uspjelo osvojiti olimpijsko zlato tri puta zaredom (2008., 2012. i 2016.)</p><p>Bolt je jednom izjavio kako je svjestan tereta koji bi njegovo dijete nosilo da se počne baviti atletikom. Rekao je tada i kako bi to moglo odvratiti njegovu djecu od bavljenja sportom uopće pa se čini kako mala "Munja" neće imati nikakav pritisak s očeve strane.</p><p> </p>