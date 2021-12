Nekad je latinoamerički štih bio jak u svlačionici Dinama, no već neko vrijeme nema nikoga. No "modri" već rade na novom poslu iz Južne Amerike, i to napadača koji bi morao biti pojačanje.

Martín Ojeda (23) igra lijevo krilo, može i desno, kao i polušpicu, a nastupao je za argentinskog prvoligaša Godoy Cruz. Dinamo se za njega bori s Amerikancima, piše portal argfc.com.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Željko Kopić popratio izvlačenje Seville

Prošle je sezone u prvenstvu zabio 12 golova uz tri asistencije u 23 nastupa, a u liga kupu dodao tri gola i asistenciju u 13 nastup.

Pregovori s hrvatskim prvakom, kako doznajemo, već su odmakli i do ponedjeljka bi sve trebalo biti riješeno. Interes za Ojedom pokazao je i Orlando City iz MLS-a koji nudi ponudu za 80 posto prava na igrača, no čini se kako će Argentinac prema Hrvatskoj. Dinamova ponuda ide do 90 posto.

Ojeda je rođen u mjestu Gualeguaychú blizu granice s Urugvajem, a nogomet je počeo igrati u Clubu Ferro. S 18 godina primijetili su ga u Racingu, u kojem se zadržao do danas. Bio je na posudbama u Huracánu i Godoy Cruzu, a na Novu godinu trebao je i trajno prijeći u potonji klub.

- Godoy Cruz kupio je 50 posto prava na mene, Racing ima 30 posto i još jedna grupa 20 posto. Ne znam što će se dogoditi, ali htio bih ponoviti godinu poput ove u kojoj sam se osjećao pun samopouzdanja. Sudbina će reći gdje ću u budućnosti - rekao je nedavno Martín.

Iz Argentine su prema Maksimiru ranije dolazili Guillermo Suárez i Luis Ibáñez (2008.), Adrián Calello i Leandro Cufré (2009.), Pablo Migliore (2013.) i Leonardo Sigali (2014.). Baš je Sigali moguća poveznica "modrih" s ovim poslom jer ima istog menadžera kao Ojeda.