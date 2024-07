'Bomba' iz Engleske: Southgate više nije izbornik reprezentacije

Gareth Southgate (53) više nije izbornik engleske nogometne reprezentacije. Nakon gotovo osam godina odlučio se povući dva dana nakon poraza u finalu Europskog prvenstva u Njemačkoj iako je tijekom turnira bilo govora kako će dobiti novi ugovor i ostati na klupi do Svjetskog prvenstva 2026. Postojeći ugovor vrijedio mu je do kraja godine. Paradoksalno je da je Southgate prvi izbornik jedne reprezentacije koja je sudjelovala na Euru koji je podnio ostavku iako je dogurao do finala.

- Kao ponosnom Englezu bila mi je životna čast igrati za Englesku i voditi Englesku. To mi je značilo sve i dao sam sve. Ali vrijeme je za promjenu i novo poglavlje. Nedjeljni finale u Berlinu protiv Španjolske bila mi je zadnja utakmica kao izborniku Engleske. U savez sam ušao 2011., odlučan u namjeri da poboljšam engleski nogomet. U tom vremenu, uključujući osam godina kao izborniku A reprezentacije, za podršku sam imao briljantne ljude kojima zahvaljujem od srca. Imao sam privilegij voditi veliku skupinu igrača u 102 utakmice - rekao je Southgate u oproštajnoj poruci.

Bivši trener Chelseaja i Brightona Graham Potter prvi je favorit kladionica za njegova nasljednika, slijedi Eddie Howe, potom stranci Mauricio Pochettino i Jürgen Klopp. Na popisu Engleskog nogometnog saveza nalaze se i Thomas Tuchel i izbornik U-21 reprezentacije Lee Carsley.

Na pitanje hoće li ostati na klupi netom nakon poraza od Španjolske u Berlinu Southgate je rekao:

- Teško je tako brzo odlučiti nakon ovakvog poraza. Nitko nije odveo Englesku u dva finala, ali došli smo ovdje pobijediti i nismo uspjeli. Napravili smo zemlju ponosnom, nevjerojatno je prvi put igrati finale velikog turnira izvan Engleske i drugi put na Euru zaredom. Ali u mojoj glavi ništa od toga nije važno jer smo imali priliku osvojiti trofej i nismo uspjeli.