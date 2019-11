Bomba s Poljuda: Bjelanović je podnio ostavku u Hajduku...

Saša Bjelanović podnio je ostavku na mjestu sportskog direktora Hajduka. Ostavku je podnio u srijedu, no u dogovoru s predsjednik Brbićem odluka je trebala biti objavljena tek nakon utakmice Hajduka i Osijeka, kako se ne bi dalje narušavala koncentracija igračima i treneru Buriću uoči važne utakmice.

No kako to obično biva, vijest je nekako pronašla put do javnosti, pa će i Hajduk uskoro službeno potvrditi da je Saša Bjelanović - bivši.

Bjelanović je na funkciji sportskog direktora Hajduka naslijedio Portugalca Marija Branca u svibnju 2018. godine, njegov rad nailazio je na brojne kritike navijača, prije svega zbog angažmana neadekvatnih pojačanja, ali Bjelanović je preživio nekoliko predsjednika i trenera koji su honorirali što je uglavnom pronalazio igrače bez odštete.

To se promijenilo ove sezone kada je Hajduk duboko posegnuo u blagajnu i formirao jednu od najskupljih momčadi u novijoj povijesti, no rezultati koje je momčad postizala nisu pratili taj trend.