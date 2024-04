Bomba u UFC-u: Vraća se Conor McGregor! Evo kad i protiv koga

Spektakularne borbe na UFC-u 300 začinila je i objava koju je predsjednik UFC-a Dana White iznio. Ona se odnosi na povratak najpopularnijeg svjetskog MMA borca Conora McGregora, irskog gladijatora koji je u posljednje vrijeme više poduzetnik i zabavljač širokih masa nego borac.

Otkako je zgrnuo veliko bogatstvo u meču s Floydom Mayweatherom, Conor se okrenuo biznisu te lansirao i dokumentarnu emisiju na Netflixu o sebi, a snimio je i film "Road House" s Jakeom Gyllenhaalom u glavnoj ulozi. Ono što ga je vinulo u visine je palo u drugi plan, no McGregor ne može bez borilišta. Među navijačkim pukom nagađalo se hoće li se uopće vratiti, a sada je sasvim jasno - hoće!

I to u lipnju na UFC-u 303. Mjesto zbivanja T-Mobile Arena u Las Vegasu. Suparnik? A tko drugi nego trostruki bivši prvak Bellatora Michael Chandler.

Njihov međusobni okršaj stiže kao epilog serijala The Ultimate Fighter 31 u kojem su McGregor i Chandler bili treneri. U samom showu sustav je da treneri na kraju odrade međusobnu borbu pa premda je ovaj dvojac to trebao i ranije, došlo je do određenih odgoda.

Sada se konačno zna - McGregor će se ipak vratiti borbama i novim izazovima. Pred sobom će imati itekako težak ispit jer Chandler u suštini nije stand up borac, iako ima odličnu stojku, već hrvač. A takav tip borca Ircu je u prošlosti pravio dosta problema.