Bonačić: Dalić mi je bio vojnik! Još se ne zna tko me istukao...

Luka Bonačić vratio se k svojim Varaždincima. Za ovog 64-godišnjeg splitskog stručnjaka, koji je nedavno preuzeo NK Varaždin, vežu se najveći uspjesi varaždinskog nogometa. U sezoni 1995./1996. tadašnji Varteks igrao je finale Hrvatskog kupa, a u Prvenstvu je bio na korak do prave senzacije – osvajanja 1. HNL.

Varteksu je trebala pobjeda kod Hajduka u posljednjem kolu budući da je pobjeda Croatije kod Zagreba bila već unaprijed upisana.

Varteks, kojem je suđeno zaleđe kod svakog prelaska centra kod Hajduka, na kraju nije uspio stići do čuda. Hajduk je slavio 1:0 i naslov je odnijela tadašnja Croatija čiji je najveći navijač bio tadašnji predsjednik Franjo Tuđman.

- Lijepo je imati sjećanja, bila ona loša ili lijepa. Sjećanja nam nitko ne može oduzeti. Bili su to stvarno dani ponosa i slave. Šteta što smo živjeli u tim vremenima kad nije bilo VAR-a ni kontrola. Na kraju smo malverzacijama ostali bez titule. Bilo je to vrijeme kad je Hrvatski nogometni savez bio jednopartijski i vladalo je jednoumlje, no u sjećanju mi je još uvijek veličanstven doček na glavnom varaždinskom trgu – priča nam Luka Bonačić s odmakom od 23 godine.

Bonačić je iz Varteksa otišao odmah nakon povijesnog uspjeha Varteksa, a vratio se u proljeće 2000. godine.

- Bilo je to čudno razdoblje kad su se u rad kluba miješali razni menadžeri – dodao je Bonačić koji je osim Varteksa od hrvatskih klubova vodio GOŠK, Slaven Belupo, Neretvu iz Metkovića, Hrvatski dragovoljac, Mosor, Zadar, Zagreb, Pazinku, Rijeku, Osijek i Hajduk.

Posljednji angažman prije dolaska na kormilo prvoligaša Varaždina, imao je u jesen 2012. godine kada je trenirao Pjesnike.

- U Zagrebu sam 2012. godine bio vrlo kratko pa to ni ne računam. Zadnji put vodio sam Hajduk 2006. godine i uspio ih podići. Prva HNL sigurno je kvalitetnija, no liga je postala idealna za mlade igrače i mlade trenere. Problem je što nema top igrača od 23 do 29 godine. Također, problem je i što publika ne dolazi u tako velikom broju na susrete, izuzev Hajduka. Tu se nameće problem sportske infrastrukture, koja je jedno u Varaždinu, Splitu i Istri na visokoj razini. Sve ostalo je socijalrealizam – naglasio je Bonačić koji je u Varaždinu zatekao mladu ekipu.

- Radit ćemo na poboljšanju nekih automatizama u igri. Također, nakon prvog treninga mogu reći da imam mladu ekipu s puno potencijala. Od iskusnijih tu su samo Benko i Adžić. Mnogo tih igrača još uvijek se igra nogometa, a to ne smije biti tako. Mora se uvesti strogi profesionalizam i svatko mora znati koja je njegova pozicija. Ako to sve popravimo, vjerujem da možemo izboriti ostanak u 1. HNL – naglasio je Bonačić koji je poznat po tome da mu je fizička pripremljenost igrača iznimno važna.

- Po prirodi sam asketa. Kao igrač sam prošao mnogo toga u Švicarskoj i Njemačkoj. S pokojnim Tomislavom Ivićem smo radili nogomet. Malo sam se promijenio kroz sve te godine. No, fizička priprema ima vrlo važnu ulogu. Kad niste moćni i kvalitetni, morate imate imati fiziku kojom ćete nadoknaditi nedostatke – objasnio je 64-godišnjak koji je 2006. godine u Splitu doživio nemile scene. Prebili su ga na ulici i završio je u bolnici.

Foto: Tino Jurić/PIXSELL

Foto: Tino Jurić/PIXSELL - Ni dan danas se nije otkrilo tko je to uradio. Kasnije sam otišao u Aziju i više se time nisam toliko zamarao – dodaje Bonačić koji je komentirao trenutno vodeću poziciju Hajduka u 1. HNL.

- Zasad je Hajduk pokazao da može zadržati vodeću poziciju. Dinamo ima najkvalitetniju ekipu, no njihovi igrači nemaju mnogo iskustva igranja u europskim natjecanjima. Na Hajduku je da to iskoristi- rekao je 64-godišnjak koji je vodio mnoge klubove u Aziji, naročito u Iranu. S iranskim Sephanom 2007. godine igrao je finale Azijske lige prvaka.

- Čovjek se s godinama nauči plivati u Aziji. Igrači ondje nisu skloni kontinuiranom radu. No, s druge strane ako iza vas stoji predsjednik i imate puno podršku svih, možete čuda napraviti. Iako tamo se morate naviknuti na neočekivano. Zna se dogoditi da vas nakon pobjeda smjenjuju. Morate se voditi metodom mrkve i batine te znati balansirati – naglašava Bonačić koji je u Varteksu trenirao sadašnjeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića.

- Dalić je sve postigao svojim radom i nitko ga nije gurao. Kakav je trener, takav je bio i igrač. On je bio vojnik koji mi nikad nije proturiječio – zaključio je Bonačić.