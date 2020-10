Bonačić: Lisakovič? Ma vidjelo se da je dobar igrač, ali nije se htio prilagoditi cijeloj momčadi

Ne, ne iznenađuju me njegove predstave u Lokomotiv Moskvi, pa i Ligi prvaka, taj dečko vrijedi. On je rođen nogometaš, posjeduje neke stvari koje se ne mogu naučiti, ima osjećaj za loptu, igru, prostor...

<p>Ma on je jako dobar igrač, to nije sporno. No, on se nikako nije uspio snaći u Hrvatskoj, pogotovo kod nas u Varaždinu gdje je bio izgubljen. Vidjelo se da zna puno, da je fin igrač poteza, ali kod njega je nedostajala disciplina u igri, pa i da se malo više stavi u službu cijele momčadi, kaže tadašnji trener <strong>Varaždina Luka Bonačić </strong>(65). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje nogometaša Varaždina nakon pobjede protiv Hajduka</strong></p><p>Prvi tjedan grupne faze Lige prvaka donio je mnoštvo zanimljivih i neočekivanih rezultata, ali i jednog iznenađujućeg junaka. <strong>Vitalij Lisakovič </strong>(22) zabio je za remi (2-2) moskovskog <strong>Lokomotiva </strong>na gostovanju kod <strong>Salzburga</strong>, a taj bjeloruski nogometaš posljednjih je godina bio dio hrvatskog klupskog nogometa gdje - nije oduševio. Niti u dresu druge momčadi <strong>Dinama</strong>, niti u <strong>Rudešu</strong>, pa niti u Varaždinu. </p><p>- On nije uspio ostaviti dublji trag niti u drugoj momčadi Dinama niti u Rudešu, a svima je bilo jasno da vrijedi više. No, kao da mu je bilo ispod časti igrati u tim manjim klubovima, nikako se nije uspijevao snaći. Znate, teško je cijelu svlačionicu prilagođavati jednom igraču, a on kao da je baš to tražio. I nije se uspijevao prilagoditi, raditi za momčad, kao što je ona radila za njega.</p><p>Oko Vitalija Lisakoviča postoji puno raznih priča...</p><p>- Ma da, i ja sam načuo takve stvari. E sad, koliko je to sve istina, stvarno ne znam. Ali, pričalo se kako je kao dječak živio po raznim domovima, pa da je vrlo rano postao otac jednog, pa i drugog djeteta. Teško mi je komentirati takve stvari, znam da je on u Varaždinu cijelo vrijeme bio uz svog agenta. Ma meni je drago što se sada iskazao i u Ligi prvaka, samo neka nastavi s kontinuitetom dobrih igara. On je rođeni nogometaš, posjeduje neke stvari koje se ne mogu naučiti, ima osjećaj za loptu, igru, prostor...</p><p>Je li vas iznenađuje što je Lisakovič tako brzo stigao do Lokomotiv Moskve i sada igra Ligu prvaka? U Varaždinu nije bio standardan, u 11 utakmica zabio tek jedan prvenstveni gol?</p><p>- Iskreno, čak me i ne iznenađuje. To je tip igrača kojem je lakše igrati i funkcionirati u većem klubu, on zaista zna i razumije nogomet. To se odmah vidi, to niti u jednom trenutku nije bilo sporno. I on u 15-ak minuta može preokrenuti tijek dvoboja. Ali, premalo je davao za cijelu momčad, puno mahao rukama, jednostavno nije se uklopio u našu sredinu. Čak sam i njegovog agentu jednom rekao da bi se on bolje mogao snaći u ruskom podneblju gdje se može i bolje sporazumjeti s drugim suigračima. A tako sada na kraju i ispada - završio je Bonačić.</p>