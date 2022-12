Dalić: Susret s Marokom za broncu je finale maloga svijeta

Ovo je za nas veliko finale. Velika utakmica, borba za medalju. Maksimalan respekt za Maroko koji je jedno od najugodnijih iznenađenja, a oni razmišljaju isto kao i mi pa će igrati s najboljim mogućim sastavom u ovom trenutku kao i mi. Žele biti treći, za jedne i za druge to je veliko finale, a kad pogledamo polufinala - to je bio maksimum za nas i za njih. Ovo je veliko finale maloga svijeta, započeo je izbornik Zlatko Dalić prije utakmice 'vatrenih' s Marokom za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu.

Prethodna dva puta, kada je izborila osminu finala Svjetskog prvenstva, Hrvatska se okitila broncom pa srebrom. Povijesnu priliku 'vatreni' imaju u subotu. Po treći put iz šestog pokušaja mogu ugrabiti svjetsku medalju. Nogometna velesila koja je i u Katru pokazala kako je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. A ovaj će put to pokušati napraviti s najboljim mogućim igračima jer se spominju problemi s ozljedama.

- Ovo je sedma utakmica u manje od mjesec dana, izmorili smo se i potrošili. Imamo nekakvih sitnica oko ozljeda. Juranović, Brozović, Gvardiol - vidjet ćemo što će se dogoditi tijekom dana. Moramo biti oprezni, želio bih da igrači budu pošteni prema svima i da svaki sitan problem prijave jer trebamo 100 posto spremne. Svi bi htjeli igrati u zadnjoj utakmici, ali zaista ćemo morati dobro odvagati da se ne bi dogodile neke stvari da moramo brzo mijenjati.

S Marokom smo otvorili Mundijal, a s njima ćemo i zatvoriti. Marokanci su najveće iznenađenje prvenstva, senzacionalno su dogurali do polufinala izbacivši Španjolsku i Portugal te postali prva afrička nacija kojoj je to pošlo za rukom. Medaljom bi ispisali se zlatnim slovima upisali u povijest svjetskog nogometa, no nešto će se pitati i Hrvatsku. Luka Modrić želi u stilu oprostiti se od SP-a. A prisjetili su se i prvenstva 1998. godine.

- To je bilo veliko priznanje za državu Hrvatsku koja je tek nastala. Početak blistavih nogometnih uspjeha. Sad je ovo malo drugačija stvar jer smo napravili još veći uspjeh sa srebrom, a svako novo Svjetsko prvenstvo znači puno. Možda je 98' bronca imala veći značaj, ali ni ova neće biti ništa manje značajna ako Bog da. Jako je važno ponoviti uspjeh, jer je velika razlika biti treći ili četvrti. Ipak smo mali i po tom segmentu radimo velike uspjehe - rekao je izbornik.

Sudac iz Katra dijelit će pravdu na utakmici za treće mjesto.

- Mislim da je FIFA uzela jako veliki rizik. Nikoga ne podcjenjujem i omalovažavam, ali nadam se da nakon utakmice nećemo govoriti o sucu.

U Hrvatskoj se već sprema doček, a samo je pitanje hoće li 'vatreni' doći s medaljom.

- Naš fokus je na utakmicu sutra, a onda ćemo razmišljati o dočeku. Sigurno da su ljudi ponosni na nas, a mi im to želimo vratiti i doći u Zagreb s broncom - prokomentirao je Kovačić.

U prvom susretu s kojim su 'vatreni' otvorili SP remizirali su upravo s Marokom (0-0).

- Maroko me podsjeća na nas prije četiri i pol godine. Oni su kvalitetom, zajedništvom i emocijama došli do polufinala sasvim zasluženo. Samo su rasli kroz turnir i čeka nas teža utakmica no što je to bila u prvom kolu. Izrasli su u ekipu punu motiva i energije. Puni respekt, svaka čast na tome što su napravili. Bit će nam težak protivnik i teža utakmica od prvu.

Prije četiri godine Mateo Kovačić imao je drugačiju ulogu među 'vatrenima', a ovaj put ima drugačiju ulogu nego tada.

- Imao sam 2018. drugačiju ulogu i tad sam puno učio. Imao sam čast gledati Luku, Raketu, Mandžu kako doživljavaju i kako se bore za Svjetsko prvenstvo. Razmišljao sam kako ću i ja jednom tako biti vođa ekipe i pokušati napraviti uspjeh s Hrvatskom. Hvala im što su me naučili kako se boriti na Svjetskom i kako zastupati našu državu - rekao je Kovačić.

Utakmica se igra u subotu od 16 sati, 'vatreni' će tijekom dana imati posljednji trening, a prije toga na rasporedu je press konferencija. Od 14 sati pred novinarima će se pojaviti Mateo Kovačić i Zlatko Dalić.

