Dinamo večeras od 21 sat brani prednost iz Rusije u uzvratnoj utakmici šesnaestine finala Europske lige. 'Modri' su u prvoj utakmici pobijedili 3-2, a osim što se večeras bore za osminu finala i zaradu od 1,1 milijun eura, koliko donosi prolazak dalje, hrvatski prvak se bori i za hrvatski koeficijent u europskim natjecanjima.

Zbog sjajnih rezultata zagrebačkog kluba u europskim natjecanjima prethodnih godina, naša liga je skočila na 15. mjesto i HNL je ove sezone imao čak pet predstavnika u Europi, od toga dva kluba u kvalifikacijama za Ligu prvaka te tri u Europskoj ligi.

Nažalost, Hajduk, Lokomotiva i Osijek ispali su u kvalifikacijama, Rijeka se probila u grupnu fazu gdje je u jakoj konkurenciji zauzela posljednje mjesto. I tako je Dinamo ostao jedini naš predstavnik koji brani hrvatsku čast.

Zbog lošijih rezultata naših ostalih klubova, hrvatski koeficijent je pao pa je HNL skliznuo na 19. mjesto na ljestvici, a to znači da ćemo od sljedeće sezone opet imati četiri predstavnika u Europi, odnosno samo jednog u Ligi prvaka.

Osim toga, UEFA je uvela i Konferencijsku ligu u koju će se plasirati drugoplasirani i trećeplasirani klub HNL-a te pobjednik Kupa. Također, Europska liga bit će smanjena na 32 kluba, a to znači da će biti rezervirana samo za predstavnike prvih 15 europskih liga. Hrvatska je trenutačno izvan tog društva.

I upravo zbog toga, Dinamo večeras ne igra samo za sebe, već i za hrvatski koeficijent. HNL se nalazi na 19. mjestu s 25.275 bodova, a ispred nas se nalaze Grčka, Švicarska, Srbija te 15. Cipar s 27.750.

Što nam treba za 15. mjesto? Pozitivna stvar je to što su svi ciparski klubovi ispali iz europskih natjecanja za ovu sezonu pa su tako naši glavni konkurenti Švicarci, Srbi i Grci. Šanse za 15. mjesto popravile bi se kada bi grčki Olympiacos izgubio od PSV (1. utakmica: 4-2), Crvena zvezda od Milana (1. utakmica (2-2), a Young Boys od Bayer Leverkusena (1. utakmica 4-2). No uz to i Dinamo mora izbaciti ruski Krasnodar.

Logično, najpoželjnije bi bilo kada bi Dinamo otišao što dalje, a glavni konkurenti ispali što ranije. U tome slučaju, Hrvatska bi itekako napredovala na ljestvici i došla bi na korak od 15. mjesta koje donosi dva predstavnika u Ligi prvaka, jednog u Europskoj ligi te dva u Konferencijskoj ligi.

No, treba priznati, to će biti teško napraviti već ove sezone jer koeficijent se računa tako da se svaki zarađeni bod u europskim natjecanjima dijeli s brojem predstavnika koliko je pojedina država imala na početku europske sezone, a to je u našem slučaju pet klubova.

Unatoč tome, današnja pobjeda Dinama bila bi veliki poticaj za što bolji plasman u Europskoj ligi ove sezone. A to bi značilo da bi u budućnosti opet mogli gledati dva kluba u Ligi prvaka. Kada će to biti? E to ovisi o 'modrima' i sreći. Da naši konkurenti što prije ispadnu.