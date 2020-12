Borba za nasljedstvo: Čak osam žena i jedanaestero djece želi Maradoninih 75 milijuna dolara!

U Havani ima hotel, u Venezueli tvornicu te još pet nekretnina u Buenos Airesu. Dok je bio trener Al-Wasla i Fujairaha vlasnici kluba i šeici su ga iznenađivali raznim poklonima pa je dobio Rolls Royce, BMW...

<p>I dalje je teško priznati da nema više velikog<strong> Diega Maradone </strong>(60). Tišina, očaj i tuga zavladali su svijetom te teške, hladne i oštre srijede. Opraštali su se od njega brojni navijači diljem Napulja, palile su se svijeće ispred njegovih grafita i ostavljali šalovi, dresovi.</p><p>Još emotivnije bilo je u Buenos Airesu gdje je njegovo tijelo bilo izloženo u Predsjedničkoj palači gdje ga je na tisuće Argentinaca htjelo po posljednji put vidjeti prije nego što je pokopan u četvrtak navečer.</p><p>Njegova obitelj i dalje tuguje za njim, ali ubrzo će se ta tuga pretvoriti u borbu za nasljedstvo. Da, vjerojatno ste i o tome razmišljali. Nije teško zaključiti da je Diego, kao jedan od najvećih i najpopularnijih nogometaša u povijesti, zaradio popriličnu svotu tijekom svog života. Što od plaće, što od sponzora, što od reklama. Procjenjuje se kako je ukupno zaradio više od 500 milijuna dolara, ali obzirom na njegov rastrošan način života, drogu, alkohol i svakodnevne zabave, ta cifra se poprilično stanjila. </p><p>Kako piše argentinski Clarin, stanje na računu nije ono za što će se boriti njegovi nasljednici, već silne pokretnine, nekretnine i satovi koje je kupio ili dobio tijekom života, a ukupna vrijednost svega je 75 milijuna dolara!</p><p>Osebujni Diego je prije dvije godine prihvatio iznenađujući poziv i postao direktor Dinama iz Bresta, a tamo su ga služili kao lorda. Živio je u luksuznoj vili, bio poseban gost predsjednika Lukašenka i dobio vrijedne poklone. Marca piše kako u Bjelorusiji posjeduje vojno amfibijsko vozilo i prsten s briljantima koji vrijedi više od 300 tisuća eura. </p><p>U Havani ima hotel, u Venezueli tvornicu te još pet nekretnina u Buenos Airesu. Dok je bio trener Al-Wasla i Fujairaha vlasnici kluba i šeici su ga iznenađivali raznim poklonima pa je za vrijeme epizode u Ujedinjenim Arapskim Emiratima dobio Rolls Royce Ghost vrijedan 300 tisuća eura, BMW i8...</p><p>No ima jedan problem. Maradona nije sastavio oporuku pa je pitanje kome će to sve pripasti? Diego, poznat kao čovjek koji je volio 'šarati', ima čak jedanaestero djece sa osam žena, no petero ih je priznao. Krenimo od početka. U braku s Claudiom Villafane je dobio kćeri kćeri Dalmu (34) i Gianninu (31), koje su se brinule za njega nakon operacije mozga i one su glavne kandidatkinje za većinu nasljedstva. Ima i sina Diega Juniora (34) kojeg je dobio s Talijankom Cristinom Sinagrom, kći Janu (25) čija je majka Valeria Sabalain te najmlađeg sina Diega Fernanda (7) koji je nastao kao plod njegove ljubavi s Veronicom Ojedo.</p><p>No nije to sve. Čak šestero djece tvrdi da je Maradona njihov otac, no on ih nikada nije priznao. Dvoje su iz Argentine, a četvero s Kube. </p><p>Tu su i njegova dva brata i pet sestara koji također smatraju da zaslužuju dio njegovog bogatstva, a isto razmišlja i njegov odvjetnik Mathias Morla koji predstavlja njegov brand u SAD-u i Argentini. </p><p>Velika je ponuda, ali isto tako je velika i potražnja. Svi žele svoj dio kolača, a ako ne dođe do dogovora, što će se vjerojatno i dogoditi, sve bi moglo završiti na sudu. A nama predstoji nova sapunica...</p>