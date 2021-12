Nema tu milovanja. Bit će gladijatorska borba, kao do smrti, najavio je Denis Jurakić iz Ahilej borilačke akademije koji će pokušati krenuti putevima timskog kolege Marka Bojkovića te osvojiti naslov pobjednika 'Armagedon Jamnica Pro Sport' MMA lige čija će finalna priredba biti ove subote u osječkoj dvorani Gradski vrt!

Do spektakla nas dijele još samo dva dana, a borci su najavili priredbu pred novinarima. Prvo su priliku da zasjaju prije subote dobili neki finalisti druge sezone 'Armagedona' - Mateo Bolfan i Denis Jurakić finalisti kategorije do 66 kilograma, Alberto Antić, finalist kategorije do 70 kg, Aleksandar Mihailović finalist kategorije do 77 kilograma te Mateo Šitum koji će pokušati osvojiti naslov u kategoriji do 84 kilograma.

- Bit će to borba u stojci 99%, a po meni Matija kotira za najboljeg borca turnira. A kad ga pobijedim, ja ću automatski to postati. Dečko je na mjestu, možemo biti prijatelji nakon meča, ali kad je meč, tu nema ni respekta ni prijateljstva - u sportskom je duhu objasnio Šitum, borac iz zagrebačkog American Top Teama.

Finalne će borbe biti od 19 sati dostupne besplatno na YouTube kanalu 24sata, dok će sve superborbe biti dostupne kao pay per view putem FNC.tv platforme po cijeni od 29 kuna kao i pretplatom na '24PLUS+'. A tamo ćete moći gledati najopakijeg čovjeka na Balkanu Ivicu 'Terrora' Truščeka te onog koji to želi postati, najvećeg MMA potencijala na Balkanu - Marka Bojkovića.

- Joksović se nažalost ozlijedio, a možda i na moju sreću, jer bi me prebio. Trenutno sam umoran, jedva čekam da potrgam. Ako gledamo matematički, on ima duplo više pobjeda nego poraza. Ja imam otprilike isto, a kad gledam srcem, onda mislim da ću ga podrapati 'k'o peder Playboy' - u svom je stilu istaknuo najopakiji čovjek na Balkanu, dok je mogući nasljednik prokomentirao:

- Organizatori su sakrili mog protivnika, ali naći ću ga. Mislio sam da će doći, ali očigledno je čuo da mu tražim lijes, saznao sam na kojem je katu hotela. Osjećam se moćno, ništa mi nije toliko bitno kao to da budem 100% spreman da pobijedim. Imat ću priliku boriti se pred Hrvatima, a da nije protiv hrvatskog borca pa pretpostavljam da će sve biti pozitivno. Ne želim ga prebrzo završiti, krajem prve ili početkom druge runde, želim dopustiti ljudima da uživaju - rekao je Bojković.

Tu su bila i dva domaća borca - učitelj i učenik. Iskusnog Sašu Milinkovića čeka meč protiv Olivera Thompsona, dok će se Mikulić okušati u svom prvom profesionalnom meču.

- Pritisak nekog scorea, perspektive i to - ne razmišljam o tome. Od svih ljudi koji se bore, Marin Mikulić i ja znamo što nas čeka u Osijeku, a ja ne da ulazim hladne glave, nego imam osjećaj da ću poznavati pola dvorane. Bez obzira na protivnika, tu ideš ful gas. Sve varijante su na stolu osim toga da izgubim. Zvao me Delija, rekao mi je sve što trebam znati - objasnio je domaći dečko Saša Milinković

Gledat ćemo i povratak Luke Ćurkovića u kavez nakon dvije godine, a priredbu će predvoditi najbolji hrvatski poluteškaš Ivan Erslan u meču koji se najavljuje kao onaj 'bivšeg i budućeg' UFC borca.

- Vjerujem da sam u formi života i da sam dobio protivnika po mjeri u ovom trenutku. Što više gledam protivnika to mi je opasniji pa sam ga prestao gledati, ali vjerujem da imam odgovor na sve njegove opasnost. Veselim se meču i nadam se da ću uvjerljivo pobijediti. San svakom od nas doći je u UFC, možda se nećeš osigurati, ali imat ćeš to u svom životopisu. To mi je nešto čemu težim. Prognoza meča? Nokaut u prvoj ili drugoj rundi - zaključio je Erslan.

Podsjetimo, u petak od 19 sati čeka nas ceremonijalno vaganje u osječkom trgovačkom centru 'Portanova', a prijenos finala 'Armagedona' slijedi u subotu od 19 sati, dok su superborbe na rasporedu od 21 u izravnom prijenosu na FNC.tv platformi te '24PLUS+' pretplati.