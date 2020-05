'Borimo li se da bismo jednom bile uzori ili smo striptizete?'

Ja ovo više ne mogu. Je li to poruka koju želimo nastaviti prenositi, ne samo našim budućim vođama nego i već ovako odvratnim ženomrscima? Borimo li se mi da bismo jednog dana bile uzori ili smo striptizete za muške fanove, započela je pobjednica Ultimate Fightera i UFC-ova borkinja Macy Chiasson (28) na Twitteru. Odgovorila je tako na video koja je objavila njezina kolegica Valerie Loureda (21) iz Bellatora, a rasprava se brzo rasplamsala.

- Djevojko, ovime ne omalovažavaš samo druge žene nego i sebe. Tko kaže da išta radim za svoje muške pratitelje? Borim se otkako mi je dvije godine. Kao što ti imaš neke svoje druge interese, poput tetovaža, tako ja imam ples, jednostavno je - odgovorila joj je rasplesana Loureda.

A to je bio samo početak. Dok je Macy s jedne strane zagovarala kako to što njezina kolegica radi nema veze sa slobodnom borbom, mlada Valerie držala je svoju stranu.

- Ja podržavam želju da žene budu snažne i sexy, ali ovo nije to. Nosiš svoju MMA opremu i rukavice, nalaziš se u dvorani te imaš gumu za zube u ustima. Automatski time šalješ krivu poruku ljudima koji prate ovaj sport. Ono što ti pokazuješ nije ono što bi ženski MMA trebao biti. Nekima od nas je stalo i do kvalitete ženskog sporta. Ti prodaješ sex, a ne MMA - napisala je Chiasson, a Loureda ju nije štedjela:

- Ja prodajem sex zbog toga što sam rođena s drugačijim tijelom i što sam hispanskog porijekla? Lol, borim se u kavezu jednako kao i ti, ali izvan kaveza sam ženstvena i takva sam rođena. Prestani s mržnjom.

Nedavno je Paige VanZant (26) također objavila serijal fotografija na kojima radi svakodnevne poslove, ali i trenira sa suprugom, no bez odjeće. Rijetko tko je u tim trenutcima pažnju usmjerio na kvalitetu izvođenja vježbe na slici ili videu, ali je doprla do većeg broja fanova nego primjerice Macy sa videom iz trening kampa. Je li to isticanje sporta i privlačenje fanova, ili samo nešto drugo, Chiasson je svoje rekla.